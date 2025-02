Nucléaire : la France bat un record détenu par la Chine

Image Pixabay

Le tokamak WEST du CEA à Cadarache, en France, a récemment accompli une avancée notable dans le domaine de la fusion nucléaire. Cette réussite s’appuie sur des décennies de savoir-faire en matière de tokamaks et de plasmas. L’installation se distingue par ses bobines supraconductrices, capables de générer des champs magnétiques puissants, et par l’utilisation innovante du tungstène, un métal particulièrement résistant aux conditions extrêmes du plasma.

Ce succès marque une étape importante pour le projet ITER, actuellement en construction sur le même site. Réunissant 35 nations, ITER a pour objectif de démontrer la viabilité de la fusion comme source d’énergie. Les données collectées par WEST sont essentielles pour la conception et l’exploitation future d’ITER, notamment en ce qui concerne la maîtrise du plasma et la résistance des matériaux.

Publicité

Les défis techniques de la fusion

La maîtrise du plasma, naturellement instable, constitue l’un des principaux défis techniques. Les composants doivent résister à des températures extrêmes, pouvant atteindre 50 millions de degrés Celsius, sans défaillir ni contaminer le plasma. Les équipes de WEST travaillent activement sur ces aspects critiques, cherchant à augmenter encore les températures pour optimiser les conditions de fusion.

L’Europe, avec la France en tête, se positionne comme un leader dans la recherche sur la fusion. Aux côtés de WEST et d’ITER, d’autres installations telles que le JET au Royaume-Uni et le futur DEMO contribuent à faire progresser ce domaine prometteur, laissant ainsi entrevoir de nouvelles percées scientifiques.

Quel avenir pour la fusion nucléaire ?

Bien que la fusion nucléaire offre une perspective enthousiasmante d’énergie propre et abondante, de nombreux obstacles restent à surmonter. L’amélioration de l’efficacité énergétique, l’optimisation des tokamaks et le développement de matériaux plus résistants sont autant de défis à relever avant d’envisager des centrales à fusion viables. Cependant, chaque avancée, comme celle de WEST, nous rapproche un peu plus de cet objectif ambitieux.