Maghreb-France : Jordan Bardella veut appliquer une mesure radicale

Malgré son jeune âge, Jordan Bardella a réussi à s’imposer dans le paysage politique français. Le président du Rassemblement National (RN) a de grandes ambitions. Lors des dernières élections européennes, sa cote de popularité avait augmenté à cause du discours qu’il tenait.

Alors que le climat est lourd entre la France et l’Algérie, Bardella a abordé un sujet qui ne risque pas d’arranger les choses. En effet, le jeune leader du Rassemblement National a jeté de l’huile sur le feu avec des déclarations tranchantes sur la politique migratoire. En évoquant une politique de « zéro visa » pour les Algériens, il s’inscrit dans une ligne dure qui ne manquera pas de raviver les crispations entre les deux pays.

Au cours d’un entretien médiatique, Jordan Bardella a affirmé que si l’Algérie persistait à refuser de récupérer ses ressortissants sous Obligation de Quitter le Territoire Français (OQTF), aucun visa ne serait accordé aux citoyens algériens. Inspiré par la politique de fermeté de Donald Trump, il a déclaré : « Si l’Algérie continue de multiplier ses provocations, il n’y aura plus un seul visa pour les ressortissants algériens à partir du moment où l’Algérie refuse de les reprendre ». Le président du RN s’inscrit de plus en plus dans une stratégie populiste inspirée des leaders de la droite dure internationale, à l’image de Donald Trump ou encore Giorgia Meloni en Italie.

Ce positionnement pourrait lui rapporter des points auprès d’une frange de l’opinion publique qui considère l’immigration comme un enjeu prioritaire. Toutefois, cette rhétorique risque également d’attiser les tensions communautaires en France et de détériorer davantage les relations avec Alger.