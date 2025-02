Maghreb: hausse spectaculaire du déficit commercial d’un pays

Les chiffres alarmants publiés par l’Institut national de la statistique (INS) révèlent une détérioration sans précédent de la balance commerciale tunisienne. Les données officielles font état d’un déficit qui s’est creusé pour atteindre 1 765,5 millions de dinars tunisiens (551 millions de dollars) au cours du premier mois de 2025, soit une augmentation spectaculaire de 305% comparée à la même période de l’année précédente.

Le secteur énergétique se trouve au cœur de cette tourmente économique. Les exportations dans ce domaine ont subi une chute vertigineuse de 52,8%, tandis que les importations ont progressé de 24%. Cette double contrainte pèse lourdement sur les finances du pays, représentant une contribution supérieure à un milliard de dinars tunisiens au déficit global.

L’industrie agroalimentaire n’est pas épargnée par ces turbulences économiques. La diminution des exportations de 9,7%, principalement imputable au recul des ventes d’huile d’olive, conjuguée à une hausse significative des importations alimentaires de 37,9%, accentue les déséquilibres commerciaux du pays.

Toutefois, certains indicateurs laissent entrevoir des perspectives plus encourageantes. L’augmentation de 13,2% des importations de matières premières et de produits semi-finis pourrait générer un effet d’entraînement positif sur les exportations de produits manufacturés. Le secteur minier affiche également une performance remarquable, avec une progression de 20,5% des exportations, particulièrement dans le domaine des phosphates et leurs dérivés.