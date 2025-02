Maghreb: le code minier révisé pour maximiser les revenus de ce pays

Une mine de phosphate (worldatlas)

Le Maroc, doté d’un sous-sol exceptionnellement riche, abrite des gisements considérables de phosphates, dont il détient 70% des réserves mondiales connues. Le royaume chérifien recèle également d’importants gisements de minerais stratégiques : cobalt, manganèse, plomb, zinc, cuivre et fer. Cette richesse minérale historique a toujours joué un rôle crucial dans l’économie nationale, positionnant le pays comme un acteur majeur du marché mondial des matières premières. La diversité de ces ressources, combinée à leur qualité, fait du secteur minier marocain un pilier essentiel de son développement économique et de sa souveraineté industrielle.

Une gouvernance minière modernisée pour une exploitation optimale

La refonte du code minier marocain marque un tournant décisif dans la gestion des ressources naturelles du pays. La création d’un cadastre minier national permettra désormais un suivi en temps réel des licences et concessions, garantissant une transparence accrue des opérations. Cette digitalisation, comparable à un GPS du secteur minier, permettra aux investisseurs et aux autorités de disposer d’une cartographie précise et actualisée des activités minières. La mise en place d’un comité technique dédié aux minéraux stratégiques et critiques renforce cette modernisation, assurant au Maroc un contrôle efficace sur ses ressources essentielles au développement industriel.

Protection des intérêts nationaux et développement local

Le nouveau cadre législatif établit des garde-fous rigoureux pour préserver les intérêts du pays. L’interdiction faite aux fonctionnaires impliqués dans l’octroi des licences d’acquérir des droits miniers durant leur mandat témoigne d’une volonté de prévenir les conflits d’intérêts. Le texte impose aux entreprises minières l’utilisation de produits fabriqués localement et le recours aux laboratoires nationaux pour l’analyse des minéraux, créant ainsi un écosystème économique local dynamique. La formation des travailleurs et l’instauration d’une carte professionnelle minière garantissent la professionnalisation du secteur.

Durcissement des sanctions et protection environnementale

La révision du code minier renforce considérablement l’arsenal répressif contre les activités illégales. Les amendes, pouvant atteindre 2 millions de dirhams pour l’exploitation ou la commercialisation illicite de minéraux, illustrent la détermination des autorités à protéger les ressources nationales. Cette rigueur s’accompagne d’une conscience environnementale accrue : les entreprises doivent désormais présenter des plans de réhabilitation des sites après exploitation, garantissant ainsi la préservation des écosystèmes. La prolongation de trois ans des permis d’exploration, conditionnée à la présentation d’études de faisabilité rigoureuses, permettra une exploitation raisonnée des ressources tout en assurant leur rentabilité économique.