Maghreb: les produits de ce pays débarquent au Japon

Photo d'illustration : DR

L’agriculture représente un pilier économique fondamental pour les nations du Maghreb, où elle constitue non seulement une source essentielle d’emplois mais également un vecteur stratégique pour leurs exportations. Au Maroc particulièrement, ce secteur contribue significativement au PIB national et mobilise une part considérable de la main-d’œuvre. Les agrumes figurent parmi les productions phares du royaume, reconnus internationalement pour leur qualité et leur saveur distinctive. La diversification des marchés d’exportation représente un enjeu crucial pour pérenniser cette filière agricole et renforcer sa résilience face aux fluctuations économiques mondiales.

Une percée commerciale sur l’archipel nippon

Le marché japonais vient de s’ouvrir aux agrumes marocains, concrétisant une avancée majeure pour cette filière agricole. Ce mercredi marque une date historique avec l’arrivée et l’acceptation du premier conteneur de ces fruits par les autorités phytosanitaires japonaises. Cette cargaison inaugurale a franchi avec succès toutes les barrières réglementaires imposées par Tokyo, satisfaisant pleinement aux protocoles de contrôle exigeants mis en place par l’archipel.

Le fruit d’une collaboration technique approfondie

Cette réussite commerciale résulte d’un travail minutieux entre institutions nationales et étrangères. L’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) a œuvré en étroite collaboration avec ses homologues japonais des services sanitaires et phytosanitaires. Ces derniers ont effectué des inspections rigoureuses au Maroc, évaluant l’ensemble de la chaîne de production et de transformation: depuis les parcelles de culture jusqu’aux installations de conditionnement, sans oublier l’analyse des mécanismes de contrôle et de certification mis en œuvre par l’ONSSA. Cette démarche qualité globale a permis de convaincre les autorités nippones de la fiabilité des procédures marocaines.