Maghreb: les relations avec les USA vantées par ce pays

Depuis plus de soixante ans, les échanges entre les États-Unis et l’Algérie se sont construits autour d’un partenariat énergétique solide et d’un commerce résilient. Dès l’indépendance, l’Algérie a attiré l’attention américaine grâce à ses ressources naturelles et à sa position stratégique, établissant ainsi des liens commerciaux qui ont évolué au fil des transformations économiques et politiques. Cet héritage se traduit par un engagement constant, notamment dans le secteur des hydrocarbures, et a permis de poser des bases stables pour un dialogue bilatéral fondé sur la confiance.

L’Algérie entretient des échanges solides avec les États-Unis, notamment dans le domaine énergétique, et un entretien récent avec Sabri Boukadoum, ambassadeur d’Algérie à Washington, a permis de mettre en lumière une évolution notable dans ce partenariat. Dans le cadre d’une discussion accordée à USA Today-Business Focus, le diplomate a présenté un panorama actualisé des relations économiques, tout en rappelant les fondements historiques établis dès les débuts de l’indépendance.

Diversification économique et nouveaux investissements

Les propos recueillis lors de cet entretien révèlent que la coopération ne se limite plus aux hydrocarbures. L’ambassadeur Boukadoum souligne la diversification des investissements américains vers des secteurs variés tels que l’agriculture, les énergies renouvelables et l’exploitation minière. À titre d’illustration, l’importation de 25 000 vaches par une entreprise privée algérienne témoigne d’un intérêt accru pour le secteur agricole, qui vient s’ajouter aux projets solaires tirant avantage des 330 jours d’ensoleillement par an dans le Sahara.

Coopération bilatérale et engagements concrets

Au-delà de l’évolution sectorielle, l’entretien a mis en exergue le maintien de relations commerciales robustes, héritées d’un partenariat établi depuis plus de 60 ans. Les échanges entre les autorités des deux nations, incluant des discussions entre le secrétaire d’État américain Marco Rubio et le ministre algérien des Affaires étrangères Ahmed Attaf, ainsi que la visite du général Michael Langley, commandant du Commandement américain pour l’Afrique (AFRICOM), viennent renforcer la crédibilité des engagements pris. Ces initiatives, présentées lors de l’entretien, illustrent une volonté mutuelle de consolider des projets concrets et d’adapter la coopération aux réalités économiques actuelles.

Perspectives de renforcement du partenariat

Les informations fournies par l’ambassadeur dans le cadre de l’entretien avec USA Today-Business Focus soulignent un renouveau dans les investissements américains qui tend à exploiter les opportunités offertes par la diversité des secteurs économiques algériens. Fort de son vaste territoire et de ses ressources naturelles, l’Algérie se positionne comme une destination d’investissement prometteuse, où la stabilité énergétique et le dynamisme des secteurs minier et agricole offrent des perspectives de croissance. Cette évolution, fondée sur des engagements précis et des échanges de haut niveau, illustre la capacité des deux pays à conjuguer expérience historique et projets d’avenir, répondant ainsi aux défis économiques contemporains.