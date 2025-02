Maghreb: l’exportation d’électricité par câble sous-marin en discussion

Photo : AFP

Une rencontre stratégique s’est tenue le mardi 18 février entre Mourad Adjal, PDG de Sonelgaz, et Sandra Bassini, PDG de la société italienne ZHERO. Cette réunion avait pour objectif d’explorer les possibilités de collaboration autour d’un projet majeur : l’interconnexion électrique entre l’Algérie et l’Italie via un câble sous-marin, destiné à l’exportation d’électricité propre vers l’Europe.

Les discussions ont porté sur l’expertise de ZHERO et son potentiel apport à la réalisation de ce projet ambitieux. Sandra Bassini a manifesté l’engagement de sa société, soulignant l’importance stratégique de l’Algérie en tant que partenaire énergétique pour l’Europe. De son côté, Mourad Adjal a mis en avant les capacités énergétiques considérables de l’Algérie, notamment le projet des 15 000 mégawatts d’énergies renouvelables.

Un partenariat prometteur pour l’avenir énergétique

ZHERO, leader italien dans le développement de projets énergétiques, apporte son expertise dans les énergies renouvelables et le stockage d’énergie. La société se distingue par ses technologies innovantes permettant l’optimisation des coûts de production et la réduction des émissions, tout en favorisant le contenu local.

La délégation italienne a eu l’occasion de visiter le pavillon numérique de Sonelgaz, découvrant ainsi l’histoire et les perspectives du groupe algérien dans les domaines de la production, du transport et de la distribution d’électricité et de gaz. Cette visite a renforcé la conviction mutuelle du potentiel de cette collaboration.

Vers une transition énergétique durable

Cette alliance entre Sonelgaz et ZHERO représente une étape cruciale dans le renforcement des relations énergétiques algéro-italiennes. Le projet d’interconnexion électrique s’inscrit, in fine, dans une vision plus large de transition énergétique et de lutte contre le changement climatique, positionnant l’Algérie comme un fournisseur clé d’énergie propre pour l’Europe, notamment l’Europe du Sud avec qui l’Algérie entretient des relations commerciales privilégiées (l’Italie et l’Espagne, notamment).