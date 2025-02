Maghreb: l’UE rediscute du partenariat avec un pays

Les relations euro-méditerranéennes connaissent une nouvelle dynamique marquée par l’intensification des échanges diplomatiques et économiques. À l’heure où le Maghreb s’affirme comme un partenaire stratégique majeur, les discussions entre l’Union européenne et les pays de la région se multiplient pour définir les contours d’une coopération renforcée et mutuellement bénéfique.

Le séjour d’une délégation européenne en Algérie, du 27 au 30 janvier 2025, illustre cette volonté de consolidation des liens bilatéraux. Menée par Florian Ermacora, Chef d’Unité pour l’Afrique du Nord au sein de la Commission européenne, la mission européenne a réuni des représentants de différents départements clés : énergie, affaires intérieures, migration et affaires étrangères.

Les échanges avec plusieurs ministères algériens ont permis d’explorer de nouveaux axes de collaboration pour la période 2025-2027. Les discussions ont notamment porté sur l’investissement, la facilitation du commerce et les énergies renouvelables. La création d’emplois, la migration et la culture ont également figuré au cœur des débats, témoignant de l’étendue des domaines de coopération envisagés.

Cette visite s’inscrit dans le cadre plus large du « nouveau pacte pour la Méditerranée » promu par l’UE, mais intervient aussi à un moment où l’Algérie souhaite redéfinir ses relations avec l’Union européenne. Le pays nord-africain plaide pour une révision de l’accord d’association de 2005, estimant que celui-ci ne reflète plus les réalités de son économie diversifiée.

Le président Abdelmadjid Tebboune a souligné l’évolution significative des exportations algériennes, autrefois dominées par les hydrocarbures, vers une palette plus large incluant désormais les produits agricoles, les minerais, le ciment et les denrées alimentaires. Cette demande de révision, précise-t-il, ne traduit aucune tension mais vise à renforcer un partenariat économique équilibré, fondé sur le principe du gagnant-gagnant.

La rencontre avec l’Agence algérienne de promotion des investissements (AAPI) souligne également la volonté commune d’explorer de nouvelles opportunités de collaboration économique, marquant ainsi une étape importante dans le renouvellement du dialogue entre Alger et Bruxelles.