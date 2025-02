Maghreb: ruée vers les hôtels de cette ville

Photo : iStock

La région du Maghreb connaît une attractivité touristique croissante, et Marrakech se distingue comme l’une des destinations les plus prisées. Récemment, les établissements hôteliers de la ville ont enregistré une fréquentation exceptionnelle, notamment pendant les vacances scolaires. Cette tendance reflète l’engouement des touristes, tant nationaux qu’internationaux, pour cette cité au charme unique, où l’offre culturelle, historique et récréative ne cesse de séduire.

Pendant les vacances scolaires, les hôtels de Marrakech ont connu une affluence remarquable, principalement portée par les familles marocaines. Ces dernières, originaires de grandes villes comme Casablanca, Rabat ou Agadir, ont afflué vers la ville ocre pour profiter de ses multiples attractions. Selon Zoubir Bouhoute, chercheur spécialisé dans le secteur touristique, Marrakech bénéficie d’une position stratégique et d’une offre diversifiée qui en font une destination de choix pour les voyageurs locaux. Les unités hôtelières, ainsi que les clubs proposant des programmes adaptés aux familles, ont joué un rôle clé dans cet afflux massif.

Outre les infrastructures d’accueil, Marrakech séduit par son riche patrimoine culturel et ses sites emblématiques. La place Jamaa El Fna, la mosquée Koutoubia, les jardins de la Ménara, la médina et les musées figurent parmi les incontournables qui attirent les visiteurs. Les environs de la ville, comme le désert d’Agafay, offrent également des expériences uniques, contribuant à la diversité de l’offre touristique. Ces éléments combinés expliquent pourquoi Marrakech reste une destination phare, capable de répondre aux attentes d’un public varié.

Les professionnels du secteur soulignent que les vacances scolaires représentent une opportunité majeure pour dynamiser le tourisme intérieur. Contrairement à la dépendance traditionnelle envers les touristes étrangers, cette période permet aux hôteliers de cibler une clientèle locale tout en mettant en place des programmes de divertissement adaptés. Cette stratégie s’avère particulièrement efficace pour maintenir une activité soutenue tout au long de l’année.

Ainsi, Marrakech confirme son statut de destination touristique majeure, capable d’attirer aussi bien les visiteurs internationaux que les familles marocaines. La ville continue de capitaliser sur ses atouts naturels, culturels et historiques, tout en adaptant son offre aux besoins changeants des voyageurs. Cette dynamique témoigne de la vitalité du secteur touristique marocain et de la place centrale qu’occupe Marrakech dans ce paysage.