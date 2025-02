Maghreb: tournant stratégique pour le secteur maritime d’un pays

Image by Pexels from Pixabay

Le commerce maritime joue un rôle stratégique dans l’économie de nombreux pays, représentant une source majeure de devises et un levier essentiel pour le développement économique. Dans cette optique, l’Algérie entame une transformation profonde de son secteur portuaire, visant à renforcer la compétitivité et l’efficacité de ses infrastructures maritimes. Cette réforme repose sur plusieurs axes majeurs, allant de la réorganisation institutionnelle à la modernisation des équipements.

Un des piliers de cette refonte est la création d’une autorité nationale portuaire, qui aura pour mission de rationaliser la gestion des ports, de coordonner les différents intervenants du secteur et d’optimiser le transit des marchandises. Cette nouvelle entité, instaurée conformément aux directives du président de la République, ambitionne de fluidifier les opérations portuaires en réduisant les délais d’attente des navires et en facilitant les procédures douanières.

L’amélioration de la performance des ports algériens passe également par une transformation des conditions d’exploitation. Ainsi, six ports stratégiques, dont Alger, Oran et Béjaïa, adopteront un fonctionnement en continu, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Cette mesure vise à décongestionner les infrastructures, à réduire les coûts logistiques et à améliorer l’attractivité des ports sur la scène internationale.

Parallèlement, l’Algérie prévoit un investissement conséquent pour moderniser ses équipements portuaires. Un budget de 200 millions d’euros sera consacré à l’acquisition de matériels spécialisés, notamment des conteneurs réfrigérés destinés à faciliter l’exportation de produits agricoles vers des marchés sensibles aux variations climatiques. Ce programme d’investissement s’étend également à l’aménagement et à l’entretien des infrastructures portuaires. Le port de Djen Djen, récemment agrandi, illustre cette dynamique avec une capacité d’accueil portée à 6000 EVP, contre 2500 auparavant, le positionnant comme un acteur clé du commerce en Méditerranée.

L’impact économique attendu de cette réforme est significatif. En fluidifiant le trafic portuaire et en réduisant les coûts associés aux opérations logistiques, l’Algérie cherche à attirer davantage d’investissements étrangers et à renforcer son rôle dans le commerce international. De plus, la digitalisation des procédures portuaires contribuera à améliorer la transparence et l’efficacité des échanges commerciaux, soutenant ainsi la stratégie de diversification économique du pays.