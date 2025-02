Maghreb : un fabricant local de motos autorisé à produire ses modèles

Photo DR

L’Algérie fait partie des locomotives économiques du continent africain. Possédant d’immenses richesses en hydrocarbures, l’Afrique est aussi résolument engagée dans un processus de diversification de son économie. Le pays a mis en place différentes initiatives pour soutenir des acteurs locaux qui créent de la valeur ajoutée.

Dans le cadre de sa politique de soutien aux initiatives locales, l’Algérie a marqué le coup dans le secteur de l’industrie mécanique. VMS Industrie, entreprise spécialisée dans la fabrication de motocycles, a officiellement obtenu son agrément de constructeur, ouvrant ainsi la voie à une production accrue de scooters et motos destinés au marché national.

D’après nos confrères d’ObservAlgerie, VMS Industrie ambitionne d’atteindre une capacité de 70 000 unités produites dès 2025. Cette décision reflète la volonté du pays de réduire sa dépendance aux importations et de renforcer son industrie locale. Avec une demande croissante pour les moyens de transport pratiques et économiques, l’entreprise entend répondre aux besoins des consommateurs algériens tout en développant une filière de fabrication compétitive.

L’obtention de cet agrément s’inscrit dans une dynamique plus large de modernisation du secteur industriel en Algérie. Le marché du deux-roues connaît une forte progression, notamment en raison de la congestion urbaine et du coût élevé des véhicules automobiles. Avec un accent mis sur les scooters et les motos, VMS Industrie vise une clientèle variée, allant des professionnels aux particuliers, en quête d’une alternative de mobilité plus accessible.

Le soutien accordé à VMS Industrie illustre la stratégie du gouvernement visant à encourager la production locale et à renforcer les capacités industrielles du pays. Cette initiative pourrait également ouvrir la porte à des opportunités d’exportation vers d’autres marchés africains, toute chose qui consolide la place de l’Algérie dans le secteur des véhicules motorisés. En misant sur des entreprises comme VMS Industrie, l’Algérie affiche clairement sa volonté de dynamiser son tissu industriel, d’encourager l’innovation et de favoriser l’autonomie productive dans des secteurs stratégiques.