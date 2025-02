Maghreb: un investisseur turc mise sur le secteur minier

Photo: DR

Le potentiel du secteur minier au Maghreb continue d’attirer des investisseurs étrangers. Récemment, un investisseur turc s’est entretenu avec des responsables d’un pays de la région, l’Algérie pour ne pas le nommer pour explorer les perspectives de coopération. Cette dynamique s’inscrit dans un contexte où les ressources minières et les énergies renouvelables suscitent un intérêt croissant en raison de leur rôle stratégique dans l’économie et la transition énergétique.

C’est dans ce cadre que la Secrétaire d’État chargée des Mines, Mme Karima Tafer, a reçu, jeudi, le PDG de la société turque CIMPOR, M. Suat Kalbiyik. Cette rencontre a permis d’examiner les opportunités de collaboration entre l’Algérie et l’entreprise turque, particulièrement dans les secteurs des énergies renouvelables et des mines.

Les discussions ont porté sur plusieurs aspects, notamment le stockage de l’énergie, l’exploitation des matières premières essentielles à cette industrie et l’intégration des technologies modernes. L’expertise et les avancées technologiques de CIMPOR en la matière ont été mises en avant comme un levier potentiel pour renforcer les capacités locales.

Dans le domaine minier, les échanges ont notamment concerné la valorisation de ressources telles que la chaux et l’argile, des matériaux utilisés dans la production de ciment. L’Algérie, à travers sa politique minière, entend attirer davantage d’investissements dans ce secteur, ce qui représente une opportunité pour les entreprises spécialisées comme CIMPOR.

M. Kalbiyik a présenté la vision de son entreprise, qui vise à promouvoir des technologies énergétiques plus propres et à contribuer à la réduction des émissions de carbone. Il a également réitéré l’engagement de CIMPOR à accompagner l’Algérie dans le développement de ses secteurs minier et énergétique, en accord avec les objectifs environnementaux internationaux.