Maghreb: un pays arabe veut investir dans divers secteurs

Photo de James Baltz sur Unsplash

Les investissements étrangers dans la région du Maghreb ne cessent de croître, portés par des accords stratégiques visant à diversifier les économies locales et renforcer les partenariats internationaux. Dans cette dynamique, Oman manifeste un intérêt grandissant pour plusieurs secteurs, dont l’agriculture et l’industrie pharmaceutique, dans un pays du Maghreb, traduisant ainsi une volonté de coopération économique accrue.

Une étape décisive a été franchie avec la récente visite d’une délégation omanaise de haut niveau à Alger, conduite par Abdulsalam bin Mohammad Al Murshidi, président de l’Autorité d’investissement d’Oman (OIA). Cette mission a permis de consolider les relations bilatérales et d’identifier des opportunités d’investissement stratégiques. L’accueil réservé par le président Abdelmadjid Tebboune et plusieurs membres du gouvernement algérien souligne l’importance accordée à cette coopération.

Les discussions ont mis en avant des projets prioritaires, notamment dans l’agriculture et la santé. Lors d’une rencontre avec le ministre algérien de l’Agriculture, Youcef Cherfa, la délégation omanaise a exprimé un vif intérêt pour le développement de l’agriculture dans le sud du pays, où les conditions climatiques et les ressources disponibles offrent des perspectives prometteuses. La sécurité alimentaire constituant un enjeu majeur pour les deux nations, cette collaboration pourrait s’inscrire dans une stratégie à long terme visant à renforcer la production agricole locale et régionale.

L’industrie pharmaceutique a également été au cœur des discussions. La partie omanaise a manifesté son intérêt pour des investissements destinés à dynamiser ce secteur en Algérie, en misant sur le transfert de technologies et le développement de capacités de production locales. Cette démarche s’inscrit dans une volonté commune de diversifier les économies et de stimuler l’innovation.

Par ailleurs, l’initiative de création d’un fonds souverain commun a été au centre des négociations. Inspiré par les succès omanais dans la gestion de fonds de financement bilatéraux avec plusieurs pays, ce projet vise à soutenir des initiatives stratégiques en agriculture, en santé et dans d’autres secteurs porteurs. Il constitue un levier de développement et de stabilité économique, favorisant une implication plus structurelle d’Oman dans l’investissement à long terme.