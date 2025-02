Maghreb: un pays muscle sa défense avec un nouveau drone chinois

Photo : Dr

Le Maroc continue d’élargir son arsenal militaire en intégrant de nouvelles technologies de défense. Parmi les équipements récemment acquis, un drone de combat de fabrication chinoise viendra renforcer les capacités stratégiques du pays. Cette initiative s’inscrit dans une dynamique plus large d’acquisition d’armements avancés, témoignant d’une volonté affirmée de modernisation des forces armées marocaines.

Dans cette optique, Rabat a conclu un nouvel accord avec Pékin pour l’achat du drone TB-001K, également connu sous le nom de « Twin-Tailed Scorpion ». Conçu par le groupe chinois Sichuan Tengden, cet appareil se distingue par ses performances remarquables. Il est capable de transporter jusqu’à 1,5 tonne de munitions et d’opérer à une altitude maximale de 10 000 mètres. Son endurance de vol, atteignant 40 heures en continu, et son rayon d’action de 8 000 kilomètres en font un atout majeur pour les opérations de surveillance et d’attaque.

Le Maroc avait déjà fait appel à l’expertise chinoise en matière de drones en intégrant le Wing Loong 2 dans son arsenal, utilisé notamment dans la région du Sahara marocain. Avec cette nouvelle acquisition, le pays confirme son engagement à diversifier ses partenariats stratégiques en matière d’armement. D’un coût unitaire estimé à environ 280 000 dollars, le TB-001K représente un investissement stratégique dans le cadre d’une politique de défense axée sur l’innovation et l’efficacité opérationnelle.

Le TB-001K ne se limite pas aux missions offensives. Polyvalent, il peut être déployé pour des opérations de reconnaissance, de patrouille et même de sauvetage d’urgence. Sa conception en matériaux composites lui permet de transporter une variété d’armements, notamment des missiles légers destinés à des frappes ciblées contre des unités au sol.

Avec cette nouvelle acquisition, le Maroc renforce non seulement sa capacité de défense, mais aussi sa position dans la région en matière de technologie militaire. En misant sur des équipements modernes et performants, le pays poursuit son objectif de disposer d’une armée équipée des outils les plus avancés pour assurer la sécurité et la souveraineté nationale.