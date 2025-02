Maghreb : un produit agricole cherche des débouchés sur le marché asiatique

(Mae Mu - Unsplash)

Voilà plusieurs années maintenant que le Maroc s’est imposé comme l’un des leaders de l’exportation de fruits et légumes en Afrique. Le royaume chérifien possède un climat idéal qui lui permet de cultiver une gamme variée de fruits et légumes. Avec cette force de frappe, le Maroc aspire à écouler ces denrées agricoles sur des marchés à fort potentiel.

Le royaume chérifien cible notamment l’Asie et particulièrement le Japon. Après plusieurs années de négociations rigoureuses, Rabat franchit une étape clé dans son expansion commerciale en Asie. Les exportateurs marocains d’agrumes entament leurs premières expéditions vers le Japon, un marché exigeant mais prometteur.

Pour maximiser leur présence, les professionnels du secteur ont lancé une campagne de promotion ciblée à destination des distributeurs et des consommateurs nippons. L’exportation d’agrumes marocains vers le Japon n’a pas été un processus simple. Il aura fallu plus de trois ans de discussions entre les autorités des deux pays pour satisfaire aux exigences phytosanitaires strictes imposées par Tokyo.

Désormais, avec les premières cargaisons en route, le Maroc ambitionne de s’imposer comme un acteur incontournable sur ce marché de niche. Le Japon, cinquième importateur d’agrumes en Asie, représente une opportunité précieuse pour les producteurs marocains, qui cherchent à diversifier leurs débouchés internationaux. Cependant, la concurrence y est rude. Des pays comme les États-Unis, l’Australie, le Chili et l’Afrique du Sud dominent déjà ce segment. Pour séduire les consommateurs japonais, réputés pour leur exigence en matière de qualité et de traçabilité, le Maroc mise sur des agrumes à la fraîcheur irréprochable et sur un savoir-faire reconnu en matière de production durable.

L’objectif de la campagne de promotion est de faire découvrir aux Japonais les atouts des fruits marocains, à la fois en termes de goût et de respect des normes de sécurité alimentaire. Cette offensive commerciale s’inscrit dans une stratégie plus large du Maroc visant à renforcer ses exportations agricoles vers l’Asie, un continent où la demande en produits frais ne cesse de croître. Avec cette percée au Japon, le Royaume confirme son ambition de devenir un fournisseur clé sur le marché mondial des agrumes.