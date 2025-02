Maghreb: une armée reçoit ses premiers hélicoptères de combat

Photo : DR

Le royaume chérifien franchit une étape significative dans la modernisation de ses forces armées avec l’acquisition des premiers hélicoptères de combat Apache AH-64E. Cette commande historique, évaluée à plus de 4,25 milliards de dollars auprès du constructeur américain Boeing, marque un tournant majeur dans le renforcement des capacités aériennes des Forces Armées Royales (FAR).

Les premiers appareils ont récemment quitté les installations de Boeing à Mesa, Arizona, pour rejoindre leur destination finale au Maroc. Leur transit, assuré par une combinaison de transport aérien et maritime, a été documenté par des observateurs attentifs. Des photographies partagées sur les réseaux sociaux ont notamment capturé trois de ces hélicoptères aux couleurs marocaines sur l’aérodrome de Midland/Odessa au Texas, arborant distinctement les numéros d’identification 2403 et 2404.

Publicité

Cette acquisition s’inscrit dans une stratégie globale de renforcement militaire initiée depuis 2013. Le contrat, signé fin 2019 avec une mise en production effective mi-novembre 2023, va bien au-delà de la simple fourniture d’appareils. Il englobe un package complet incluant radars, simulateurs, pièces de rechange, ainsi qu’un programme de formation pour les pilotes et le personnel de maintenance.

L’AH-64E se distingue par ses caractéristiques techniques impressionnantes. Propulsé par des moteurs T700-GE-701D, cet hélicoptère de combat affiche un poids brut de 6 838 kg et peut atteindre une masse opérationnelle maximale de 10 432 kg. Sa vitesse de pointe de 279 km/h en fait un atout tactique considérable sur le théâtre des opérations.

Cette acquisition représente une première pour les FAR qui, jusqu’à présent, ne disposaient pas d’hélicoptères de combat dans leur flotte. Celle-ci comprend actuellement 23 Gazelles SA342 françaises, 47 Bell 205, cinq Bell 206, 26 SA330 Puma et 16 CH-47 Chinook. Le partenariat militaire entre Washington et Rabat s’est également concrétisé par l’acquisition de 222 chars M1A1 Abrams, deux C-130H, 600 véhicules blindés M113A3, des missiles HIMARS, 40 projectiles AGM-154C et 20 missiles AIM-9X-2 Sidewinder. Les perspectives d’évolution de cette coopération incluent l’acquisition prochaine de 25 avions F-16C/D Block 72.