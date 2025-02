Maghreb: une importante quantité d’acier exportée vers la Turquie

Photo : DR

Les acteurs industriels majeurs du Maghreb continuent de renforcer leur présence sur les marchés internationaux, notamment en Europe et dans d’autres régions occidentales. Une nouvelle étape a été franchie ce jeudi avec l’expédition d’une cargaison significative d’acier depuis le Maghreb vers la Turquie, marquant une avancée notable dans les échanges commerciaux de la région.

Le complexe sidérurgique Tosyali, situé à Oran, a annoncé l’exportation de 27 000 tonnes de plaques d’acier à destination de la Turquie. Cette opération a été réalisée depuis le port d’Arzew, où les plaques ont été chargées sur un navire en partance pour le pays destinataire. Selon un membre du conseil d’administration de Tosyali, la valeur de cette cargaison s’élève à environ 13 millions de dollars. Il a également indiqué que les exportations du complexe devraient atteindre 200 millions de dollars d’ici la fin du premier trimestre de l’année en cours.

Cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large visant à accroître la présence de Tosyali sur les marchés internationaux. Le complexe ambitionne d’exporter pour une valeur totale de 2 milliards de dollars d’ici l’année prochaine, en ciblant notamment l’Europe, où la demande en plaques d’acier est en hausse. Cette ambition s’appuie sur la mise en service récente, fin octobre dernier, d’une unité de production de plaques d’acier d’une capacité annuelle de 2,5 millions de tonnes.

Les efforts de Tosyali pour diversifier ses débouchés commerciaux se concrétisent déjà. La semaine dernière, le complexe a expédié 27 000 tonnes de plaques d’acier vers l’Italie, et d’autres opérations similaires sont prévues dans les semaines à venir vers d’autres pays de l’Union européenne. Par ailleurs, des contrats ont été signés récemment pour des exportations vers la Tunisie, l’Afrique du Sud et l’Italie, avec des projets d’expansion vers les États-Unis et l’Amérique latine.

Cette dynamique exportatrice témoigne de la volonté de Tosyali de s’imposer comme un acteur clé dans l’industrie sidérurgique mondiale. En parallèle, elle souligne l’importance croissante du Maghreb en tant que hub industriel et commercial, capable de répondre aux besoins de marchés internationaux exigeants. Avec des objectifs ambitieux et une capacité de production en hausse, Tosyali semble bien positionné pour jouer un rôle de premier plan dans les échanges globaux de produits sidérurgiques.