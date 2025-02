Maghreb: une nouvelle station de dessalement inaugurée

Usine de dessalement (DR)

Dans une région où l’accès à l’eau potable représente un enjeu majeur face aux défis climatiques et à l’augmentation de la demande, les installations de dessalement s’avèrent indispensables pour transformer l’eau de mer en ressource utilisable. Ces infrastructures modernes, en recourant aux dernières technologies, permettent de pallier la rareté des ressources en eau douce et d’assurer un approvisionnement stable aux populations.

Une infrastructure essentielle pour Oran et le Maghreb

La station de dessalement de Cap Blanc, située dans la wilaya d’Oran, a été officiellement inaugurée le jeudi 20 février 2025 en présence du président Abdelmadjid Tebboune. Conçue pour être opérationnelle en seulement 26 mois, cette installation figure parmi un programme ambitieux visant la réalisation de cinq usines, chacune pouvant produire jusqu’à 300 000 mètres cubes d’eau par jour. La présence de responsables civils, militaires et des hauts cadres du groupe Sonatrach souligne la coordination des différents acteurs mobilisés pour garantir la sécurité de l’approvisionnement en eau.

Des réalisations concrètes pour une gestion optimisée de l’eau

L’activation de la station de Cap Blanc démontre que, grâce à une planification minutieuse et l’application de technologies modernes, il est possible de convertir l’eau de mer en une source d’eau potable fiable. Lors de la cérémonie, le président Tebboune a rappelé l’importance d’une collaboration étroite entre les divers intervenants, tandis que le directeur général de Sonatrach, Rachid Hachichi, a mis en lumière la dimension stratégique des projets de dessalement dans la lutte contre la raréfaction de l’eau. En répondant efficacement aux contraintes imposées par le changement climatique, cette réalisation témoigne des capacités nationales à relever des défis techniques et logistiques majeurs.

Perspectives d’avenir et implications pour le territoire

Au-delà de l’aspect technique, la mise en service de cette nouvelle station ouvre la voie à une meilleure gestion des ressources hydriques pour l’ensemble du territoire. Le programme de construction de plusieurs usines de dessalement vise à assurer une alimentation continue en eau, contribuant ainsi au développement durable et à la stabilité des réserves nationales. À l’image d’un pont transformant un environnement aride en une source de vie, ce projet offre une réponse concrète aux besoins immédiats des populations et laisse entrevoir des perspectives prometteuses pour renforcer l’autonomie hydrique dans toute la région.

La réalisation de la station de Cap Blanc constitue une étape déterminante dans la modernisation des infrastructures d’approvisionnement en eau. En mobilisant les compétences techniques et en favorisant la coopération entre acteurs publics et privés, cette initiative répond à des enjeux concrets et contribue à une gestion plus résiliente des ressources, assurant ainsi un futur plus stable pour le territoire.