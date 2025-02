Maghreb: la France s’inquiète du retour de ces voyageurs

©JVC/RSM77

La prévention des maladies infectieuses aux frontières constitue une priorité de santé publique majeure pour les autorités sanitaires françaises. Depuis des décennies, les dispositifs de surveillance épidémiologique permettent d’anticiper et de détecter rapidement l’émergence de foyers infectieux, particulièrement lors des grands mouvements de population liés au tourisme ou aux migrations. Cette vigilance implique une coordination étroite entre les services de santé, les points d’entrée sur le territoire et les professionnels médicaux de première ligne, avec des protocoles stricts de dépistage et de prise en charge des cas suspects.

Une épidémie qui traverse la Méditerranée

L’épidémie de rougeole qui sévit au Maroc depuis septembre 2023 préoccupe désormais les autorités sanitaires françaises. Le pays maghrébin enregistre 6 300 confirmés et 120 décès. Cette situation alarmante a poussé le gouvernement marocain à lancer une vaste campagne de vaccination entre octobre 2024 et janvier 2025, ciblant spécifiquement les moins de 18 ans. Malgré ces efforts, le virus continue de circuler activement, menaçant la santé des populations locales et des visiteurs étrangers.

Protection renforcée pour les voyageurs

Face à cette menace sanitaire, Santé publique France multiplie les recommandations. Les personnes projetant de séjourner au Maroc doivent impérativement se faire vacciner avant leur départ. Cette directive concerne particulièrement les individus nés après 1980 et les enfants de plus d’un an, avec une attention spéciale pour les nourrissons dès six mois. Le vaccin, efficace à 95% après deux doses, représente la meilleure protection contre cette maladie hautement contagieuse.

Une surveillance médicale accrue

Les chiffres témoignent de l’urgence de la situation : sur 39 cas de rougeole recensés en France entre 2024 et 2025, 26 ont nécessité une hospitalisation, dont 11 pour le seul mois de janvier 2025. Ces données ont conduit les autorités à renforcer la vigilance du corps médical. Les professionnels de santé doivent désormais porter une attention particulière aux patients revenant du Maroc, période de vacances scolaires oblige. Cette surveillance renforcée vise à prévenir la propagation du virus sur le territoire français et à garantir une prise en charge rapide des cas importés.