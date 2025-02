Maghreb : vers une coopération énergétique durable avec le Niger

Photo d'illustration

Le ministre nigérien du Pétrole, Sahabi Oumarou, a récemment entrepris une visite en Algérie dans le but de renforcer la coopération entre les deux pays dans le secteur énergétique. Lors de ce déplacement, plusieurs projets d’envergure ont été abordés, notamment le développement des infrastructures gazières et pétrolières. Cette rencontre s’inscrit dans la continuité des précédentes discussions visant à mettre en œuvre des initiatives communes, telles que l’exploration et la prospection des hydrocarbures. Le renforcement de la collaboration vise à augmenter les liens entre l’Algérie et le Niger, afin de favoriser l’autonomie énergétique de ce dernier tout en consolidant la position de l’Algérie en tant que leader régional dans le secteur.

Parmi les projets majeurs discutés, la poursuite de la construction du gazoduc trans-saharien a occupé une place centrale. Ce gazoduc est un élément clé du partenariat énergétique entre les deux pays, permettant de transporter le gaz naturel du Niger à l’Europe via l’Algérie. Ce projet représente une étape importante dans l’amélioration des infrastructures énergétiques de la région, tout en répondant à la demande croissante de gaz en Europe. De plus, des négociations ont porté sur l’exploitation des ressources nigériennes, notamment dans la région de Dosso, où le Niger envisage la création d’une raffinerie de pétrole et d’un complexe pétrochimique. Cette initiative vise à accroître les capacités de production locales et à générer des revenus pour le pays tout en assurant un approvisionnement énergétique stable.

Outre les projets infrastructurels, l’une des priorités de cette coopération est la formation des professionnels nigériens dans le domaine des hydrocarbures. L’Algérie, forte de son expertise et de ses centres de formation spécialisés, a proposé d’accompagner le Niger dans le renforcement des compétences techniques de ses cadres. Cette dimension de la coopération vise à assurer une gestion durable et efficace des ressources énergétiques nigériennes, en transférant des savoir-faire qui permettront au pays de mieux gérer ses ressources naturelles. En investissant dans la formation de ses ressources humaines, le Niger pourra renforcer ses capacités internes et ainsi soutenir la mise en œuvre réussie des projets énergétiques à venir, créant ainsi un partenariat gagnant-gagnant avec l’Algérie.