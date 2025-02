Modernisation ferroviaire au Maghreb : un pays passe à l’action

Dodi Achmad - Unsplash

Le secteur ferroviaire au Maroc connaît un dynamisme notable avec la mise en œuvre d’un vaste programme visant à moderniser son réseau et à renforcer sa capacité de transport. À travers cette initiative, le pays s’engage activement dans l’acquisition de nouvelles générations de trains pour accompagner la croissance de la demande en matière de transport ferroviaire et soutenir les projets de développement à long terme.

Dans ce contexte, l’Office National des Chemins de Fer (ONCF) a récemment attribué trois importants contrats à des acteurs majeurs de l’industrie ferroviaire, à savoir Alstom, CAF et Hyundai Rotem. Ces partenariats, qui s’inscrivent dans le cadre du programme d’acquisition de 168 trains, visent à renouveler une grande partie de la flotte de l’ONCF et à répondre à l’augmentation du trafic sur le réseau.

Le lot de trains à grande vitesse a été confié à un consortium dirigé par Alstom Transport SA et Railways Maroc d’Alstom. Ce contrat portera sur la fourniture de 18 rames à grande vitesse, dont l’objectif est de renforcer les lignes à haute vitesse du royaume, offrant ainsi une alternative plus rapide et plus efficace pour les trajets longue distance.

Le marché relatif aux trains Intervilles, pour une commande de 40 unités, a été remporté par la société espagnole CAF. Ces trains, destinés à desservir des trajets interurbains, permettront de renforcer la connectivité entre les principales villes marocaines tout en améliorant le confort des voyageurs.

Enfin, le lot concernant les trains RER, destinés au transport rapide et métropolitain, a été attribué à Hyundai Rotem, une entreprise sud-coréenne. Cette commande comprend 110 trains et vise à améliorer les services de transport urbain, notamment dans les zones à forte densité de population, comme les grandes agglomérations de Casablanca et Rabat.

Ces contrats s’accompagnent de partenariats pluriannuels entre les constructeurs et l’ONCF, portant sur la maintenance des trains acquis. Cela garantit une gestion à long terme de la flotte et assure la durabilité du projet dans son ensemble. Le programme d’acquisition de trains du Maroc constitue une étape majeure dans la modernisation de son infrastructure ferroviaire et dans l’amélioration de l’offre de transport public, répondant ainsi aux défis croissants du secteur.