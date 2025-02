Perturbations électriques au Bénin : la Sbpe et la Sbee s’expliquent

La Société Béninoise de Production d’Électricité (SBPE) et la Société Béninoise d’Énergie Électrique (SBEE) ont présenté leurs excuses à la population suite aux perturbations dans la fourniture d’électricité observées ces derniers jours, notamment dans la nuit du 12 au 13 février. Dans un communiqué conjoint publié ce jeudi, les deux sociétés expliquent que ces interruptions résultent de l’effacement du réseau électrique nigérian et d’un incident technique sur la ligne d’importation d’énergie du Ghana, limitant ainsi la capacité du Bénin à s’approvisionner en électricité.

Face à cette situation imprévisible, les équipes techniques de la Communauté Électrique du Bénin (CEB), de la SBEE et de la SBPE se sont immédiatement mobilisées. Des mesures d’urgence ont été mises en place, permettant de rétablir 80 % de l’alimentation électrique grâce à la production locale et à la reprise progressive de l’importation en provenance du Ghana. Toutefois, des perturbations pourraient encore survenir jusqu’au retour à une situation normale. La SBPE et la SBEE assurent de leur engagement à garantir un service de qualité et remercient la population pour sa patience et sa compréhension.