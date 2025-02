Rivalités au Maghreb: la France enfonce le clou avec une annonce

L’année dernière, Paris avait déjà marqué un tournant décisif dans sa position diplomatique concernant le Sahara occidental en apportant officiellement son soutien au plan d’autonomie marocain pour cette région contestée. Cette décision, formalisée lors de la visite d’État du président Emmanuel Macron au Maroc, avait provoqué de vives tensions avec l’Algérie qui soutient traditionnellement le Front Polisario. La France avait alors modifié ses cartes officielles pour intégrer pleinement le territoire saharien au royaume chérifien, s’alignant ainsi sur la position américaine adoptée sous l’administration Trump et maintenue depuis. Cette reconnaissance constituait déjà un changement majeur dans l’échiquier géopolitique régional, renforçant considérablement la légitimité des revendications marocaines.

Un engagement diplomatique qui se concrétise par des actes

La France poursuit son rapprochement avec Rabat sur la question du Sahara. Lors d’un déplacement à Laâyoune, Gérard Larcher, président du Sénat français, a annoncé lundi l’ouverture prochaine d’un consulat français dans cette ville du Sahara sous administration marocaine. Cette annonce dépasse le cadre symbolique et fait monter d’un cran le soutien français à la souveraineté du Maroc sur ce territoire.

« Le nouveau livre de notre relation bilatérale possède désormais une illustration cartographique sans ambiguïté, montrant le rattachement au Maroc de toutes les régions méridionales », a déclaré Larcher. Le président du Sénat a également souligné que cette prise de position n’était pas celle d’un gouvernement passager mais bien « la politique de la France », soulignant ainsi l’engagement durable de Paris sur cette question.

La délégation française présente à Laâyoune comptait plusieurs personnalités de premier plan, notamment Christian Cambon, président du groupe d’amitié France-Maroc, Cédric Perrin, qui préside la commission des Affaires étrangères du Sénat, ainsi que l’ambassadeur de France à Rabat, Christophe Lecourtier.

Un bouleversement régional aux implications multiples

L’ouverture annoncée d’un consulat français au Sahara s’accompagne d’autres mesures concrètes. Le lancement d’une Alliance française à Laâyoune témoigne de la volonté de Paris de développer son action culturelle et éducative dans la région. Gérard Larcher a également évoqué un futur déploiement consulaire plus large et l’engagement des entreprises françaises dans les projets de développement locaux.

Pour les autorités marocaines, cette annonce marque une avancée majeure dans leurs relations avec Paris, historiquement plus nuancées sur cette question territoriale sensible. Cette évolution intervient alors que le Maroc poursuit une offensive diplomatique intense pour faire reconnaître sa souveraineté sur le Sahara, territoire qu’il considère comme partie intégrante de son royaume.