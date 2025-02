Sénégal : l’époux de Daba Sèye interpellé par la police

Des policiers sénégalais - photo John Wessels / AFP

La célèbre chanteuse Daba Sèye n’est pas près d’oublier la nuit du samedi 8 au dimanche 9 février. Alors qu’elle animait avec virtuosité une fête de mariage à la cité Rochette de Thiaroye, son époux Mor Mané Diop s’est mis dans de beaux draps. En effet, ce dernier a été arrêté après avoir exhibé une arme à feu pour disperser une foule autour de son véhicule.

L’ambiance festive a basculé lorsque Mor Mané Diop, pris dans une agitation autour de son véhicule, aurait sorti une arme pour dissuader des individus trop insistants. Selon les informations relayées par nos confrères de L’Observateur, son geste avait pour but d’éloigner la foule, mais a rapidement attiré l’attention des autorités.

Publicité

Le hic ? Il ne possédait pas d’autorisation de port d’arme. Alertés, les éléments du commissariat de Diamaguène sont rapidement intervenus, conduisant à son interpellation et à son placement en garde à vue.

Alors qu’elle assurait son show musical dans une ambiance enflammée, Daba Sèye a dû écourter sa prestation pour se rendre au poste de police. Informée de l’arrestation de son époux, elle a pris la direction du commissariat de Diamaguène, où Mor Mané Diop était interrogé par les enquêteurs.

La star, connue pour son charisme et son talent sur scène, s’est ainsi retrouvée malgré elle mêlée à une situation délicate, bien loin des projecteurs et des applaudissements du public. Si cet événement reste un fait divers, il met en lumière un phénomène récurrent : les attroupements autour des célébrités sénégalaises lors des grandes festivités. Les artistes, souvent acclamés et assaillis par les fans, peuvent parfois se retrouver dans des situations tendues.

Cette affaire soulève aussi la question du port d’armes non autorisé au Sénégal. La loi est stricte sur le sujet, et la détention d’une arme sans permis expose à des sanctions sévères. Mor Mané Diop devra s’expliquer sur l’origine de cette arme et les circonstances exactes de son usage. L’époux de Daba Sèye pourrait faire face à des poursuites judiciaires, notamment pour port illégal d’arme à feu, une infraction qui peut entraîner des sanctions lourdes selon la législation en vigueur. Son audition au commissariat de Diamaguène devrait permettre d’éclaircir les zones d’ombre autour de cette affaire.