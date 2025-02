Sénégal : une star de l’équipe nationale se fait extorquer 26.000.000 FCFA

Photo Unsplash

Le milieu de terrain sénégalais Pape Gueye a vécu une situation dont il se serait bien passé. Lors d’un entretien médiatique, l’international sénégalais a révélé avoir été victime d’un vol commis par un influenceur sénégalais qu’il considérait comme un proche.

Selon ses déclarations, le joueur aurait accueilli cet influenceur chez lui et lui aurait offert plusieurs opportunités, notamment lors de la dernière Coupe d’Afrique des Nations. Mais ce geste de générosité se serait retourné contre lui. L’influenceur aurait discrètement pris en photo sa carte bancaire sénégalaise et s’en serait servi pour effectuer des transactions frauduleuses via PayPal.

L’escroquerie est restée sous les radars un certain temps, car Pape Gueye n’a reçu aucune notification des paiements effectués. Ce n’est qu’après avoir constaté des mouvements suspects sur son compte qu’il a réalisé l’ampleur du préjudice. L’affaire suscite une vague d’indignation parmi les fans du joueur et sur les réseaux sociaux, où beaucoup dénoncent la trahison dont il a été victime.

Aucune plainte officielle n’a encore été évoquée, mais cette histoire soulève des questions sur la gestion de la confiance dans le cercle des personnalités publiques et les risques liés à l’accès aux informations personnelles. L’ex-joueur de l’Olympique de Marseille, qui continue de se concentrer sur sa carrière, semble néanmoins marqué par cette mésaventure. Reste à voir quelles suites seront données à cette affaire et si des poursuites judiciaires seront engagées contre l’influenceur en question.