Tragique accident de circulation à Glazoué au Bénin : une famille décimée

Un drame routier s’est produit dans la soirée du mardi 11 février 2025, aux environs de 21 heures, à Iffada, une localité de l’arrondissement de Gome, dans la commune de Glazoué. Un accident impliquant une voiture et une moto a coûté la vie à un fonctionnaire de police, son épouse et leur enfant en bas âge. Selon les informations rapportées par Fraternité Fm, la famille circulait à moto lorsqu’elle a été percutée par un véhicule de marque Mercedes immatriculée BT 7600 RN.

D’après les témoignages, la femme, qui était au guidon, aurait perdu le contrôle de l’engin, déviant ainsi de sa trajectoire et se retrouvant face à la voiture arrivant en sens inverse. Malgré les tentatives du conducteur pour éviter la collision, l’impact a été inévitable et fatal. Le fonctionnaire de police, en service à Dassa et détaché au commissariat d’Aklankpa, son épouse et leur enfant ont succombé à leurs blessures sur place. Le drame est survenu sur la Route Nationale Inter-États 2 (RNIE2), un axe souvent emprunté par des véhicules en transit.