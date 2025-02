USA: décès du célèbre producteur Irv Gotti

Irv Gotti (DR)

La scène hip-hop américaine perd l’un de ses architectes majeurs. Irv Gotti, figure emblématique de l’industrie musicale et cofondateur du label Murder Inc., est décédé le 5 février 2025 à l’âge de 54 ans des suites d’un accident vasculaire cérébral. Ce New-Yorkais, de son vrai nom Irving Domingo Lorenzo Jr., avait bâti sa réputation en découvrant et propulsant vers le succès certains des plus grands noms du rap et du R&B des années 1990 et 2000.

Une empreinte indélébile sur le hip-hop

Avant même la création de Murder Inc. en 1998, Irv Gotti s’était déjà forgé une solide réputation d’homme à l’oreille affûtée chez Def Jam Recordings. Sa capacité à repérer les talents émergents lui avait permis de signer DMX et Ja Rule, deux artistes qui allaient redéfinir les contours du rap new-yorkais. Cette vision artistique unique, mêlant beats hip-hop percutants et mélodies R&B accrocheuses, a donné naissance à des tubes planétaires comme « Always on Time » de Ja Rule et Ashanti, ou encore les collaborations entre Jennifer Lopez et Ja Rule sur « I’m Real » et « Ain’t it Funny« .

Un parcours semé d’embûches

Le succès de Murder Inc. n’a pas été sans zones d’ombre. Le label, dont le nom s’inspirait d’une organisation criminelle du début du XXe siècle, s’est retrouvé au cœur d’une enquête fédérale pour blanchiment d’argent au milieu des années 2000. Bien qu’Irv Gotti et son frère Christopher aient été acquittés en 2005, cette période trouble a contraint le label à se rebaptiser « The Inc. » Plus récemment, le producteur avait fait face à des accusations d’agression sexuelle qu’il avait fermement démenties, et luttait contre le diabète.

L’héritage d’un visionnaire

La disparition d’Irv Gotti a suscité une vague d’hommages dans l’industrie musicale. De Ja Rule à Fat Joe, en passant par Russell Simmons et Lyor Cohen, nombreux sont ceux qui ont salué la mémoire d’un producteur ayant révolutionné le paysage musical américain. Son talent pour fusionner les genres et créer des hits a permis à toute une génération d’artistes d’émerger, façonnant durablement l’ADN du hip-hop moderne. Avec 28 titres classés au Billboard Hot 100 à son actif, Irv Gotti laisse derrière lui un catalogue qui témoigne de son impact considérable sur la culture populaire américaine.