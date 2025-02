USA : Elon Musk prend une décision qui peut faire mal

Elon Musk (AFP/ANGELA WEISS)

Avec l’élection de Donald Trump à la Maison-Blanche, l’influence d’Elon Musk a basculé dans une autre dimension. Déjà que son influence était très importante avant l’élection de Trump, maintenant, Elon Musk navigue dans les très hautes sphères. Rappelons que le milliardaire a été nommé à la tête du DOGE (Department of Government Efficiency), qui est le département chargé d’optimiser l’efficacité gouvernementale.

Si le boss de Tesla est connu pour ses projets futuristes et ses ambitions spatiales, sa nouvelle mission est résolument ancrée sur Terre : réformer en profondeur l’administration américaine. Trump n’a jamais caché son admiration pour le milliardaire américain, qu’il considère comme l’un des esprits les plus brillants de notre époque. En le plaçant à la tête du DOGE, Trump mise sur une approche radicale axée sur l’innovation, la technologie et la réduction des coûts.

Publicité

À peine nommé, Musk a déjà pris des mesures qui font grincer des dents. Tout récemment, sur son réseau social X, il a annoncé son intention de supprimer les abonnements de l’État fédéral à plusieurs médias et agences de presse. « Ce n’est pas une utilisation efficace de l’argent des contribuables. Ce gaspillage sera supprimé », a-t-il déclaré sans détours. Cette décision, qui pourrait priver de nombreux organes de presse d’une part significative de leurs revenus, suscite de vifs débats.

Elon Musk n’est pas un bureaucrate traditionnel. Habitué à diriger des entreprises technologiques avec des méthodes parfois jugées brutales, il transpose désormais ce style dans la sphère publique. Sa gestion du DOGE s’annonce marquée par des décisions rapides, des coupes budgétaires drastiques et une obsession pour l’efficacité. Pour ses partisans, c’est précisément ce dont l’administration fédérale a besoin : un souffle nouveau, capable de briser les lourdeurs administratives et de moderniser les services publics. Pour ses détracteurs, en revanche, Musk risque de sacrifier des missions essentielles de l’État sur l’autel de la rentabilité.