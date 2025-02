Violences au Maghreb: une initiative annoncée en faveur des femmes

Photo : d'illustration : pixabay

Les violences faites aux femmes représentent une menace concrète pour leur intégrité physique et psychologique, fragilisant les liens familiaux et réduisant l’accès aux droits essentiels. Ces comportements abusifs exposent les victimes à des risques durables, tant sur le plan personnel que social, en limitant leur capacité à participer pleinement à la vie économique et citoyenne. L’absence d’un environnement protecteur contribue à perpétuer un cycle de vulnérabilité et de marginalisation qui affecte l’ensemble de la communauté.

Lors d’une réunion tenue au siège du ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme le 13 février 2025, Mme Soraya Mologi a rassemblé responsables institutionnels, expertes, chercheuses et représentants associatifs afin de définir une stratégie visant à renforcer la protection sociale et juridique des femmes en Algérie. Cette démarche, validée lors d’une précédente rencontre ministérielle, complète également une série de mesures déjà engagées, comme l’extension du congé de maternité à cinq mois, apportant ainsi un soutien concret aux familles.

Mesures pour contrer les violences

Parmi les actions envisagées, plusieurs initiatives concrètes ont été mises sur la table pour répondre aux signalements de violence. Un numéro vert dédié permettra aux victimes de prendre contact rapidement avec des services spécialisés, tandis qu’une plateforme numérique interactive offrira un accompagnement personnalisé. La préparation d’un guide juridique a pour objectif de clarifier les droits des femmes et les démarches à suivre en cas d’abus, tandis que la formation des professionnels chargés de la protection et le renforcement des cellules d’écoute et de soutien psychologique visent à améliorer la réactivité face aux situations de crise.

Promouvoir l’autonomie par l’éducation et l’emploi

L’initiative va au-delà de la simple réponse aux situations d’urgence en se concentrant également sur l’autonomisation des femmes. Des sessions de formation en entrepreneuriat et en insertion professionnelle ainsi que des séminaires sur la participation aux instances élues ont été proposés pour favoriser une implication active dans la vie publique. De même, des ateliers de sensibilisation destinés à renforcer la cohésion familiale sont prévus pour soutenir un environnement stable. Ces actions, comparables à des leviers efficaces dans un environnement en mutation, visent à doter les femmes des outils nécessaires pour surmonter les obstacles liés à la violence.

Engagement collectif et suivi des actions

La réunion a souligné la nécessité d’un effort conjoint entre institutions publiques, associations et experts afin de garantir la mise en œuvre effective de ces mesures. La décision d’allonger le congé de maternité, validée lors d’une réunion ministérielle antérieure, vient compléter cet ensemble d’actions concrètes. La collaboration entre divers acteurs permet d’assurer un suivi rigoureux des projets engagés et d’ajuster les réponses aux besoins spécifiques des femmes, renforçant ainsi la stabilité sociale au niveau local.

L’ensemble de ces décisions traduit une volonté partagée de réduire les risques liés aux violences et d’améliorer les conditions de vie des femmes. En reliant des mesures de prévention, de soutien juridique et d’autonomisation, les responsables visent à offrir un cadre de protection adapté aux réalités du terrain. Ce dispositif, en mobilisant divers acteurs et en proposant des actions précises, devrait contribuer à établir un environnement plus sûr et plus stable pour les femmes algériennes.