Agriculture au Maghreb: une entreprise européenne veut élargir ses horizons

L’entreprise italienne Bonifici Ferrari (BF) prévoit d’accroître considérablement ses investissements en Algérie dans le secteur agricole. Déjà présente dans la production de blé dur et de légumineuses sèches à Timimoun, où elle exploite 36 000 hectares, BF propose désormais aux autorités algériennes un ambitieux projet d’expansion.

Cette initiative vise à diversifier les activités de l’entreprise en intégrant l’élevage de bétail pour la production de viande et de lait, ainsi que le développement d’aliments pour animaux. Federico Ficioni, président de BF, a présenté ce projet lors d’une récente visite en Algérie, soulignant la volonté de son entreprise de s’implanter davantage dans le secteur de l’élevage.

Fort d’un cheptel de plus de 18 000 têtes en Italie, BF aspire à atteindre 25 000 têtes et voit l’Algérie comme une opportunité stratégique face aux défis rencontrés en Europe. Le ministre algérien de l’Agriculture, Youcef Chorfa, a accueilli favorablement cette proposition, reconnaissant son potentiel pour renforcer la production nationale et réduire la dépendance aux importations.

Vers une chaîne de valeur intégrée et innovante

Outre la production animale, BF entend développer un secteur d’alimentation pour bétail, considéré comme stratégique non seulement pour l’Algérie, mais pour tout le continent africain. L’entreprise prévoit également d’investir dans la recherche génétique sur les semences afin d’améliorer la productivité agricole. Ce volet scientifique du projet pourrait avoir des retombées significatives sur les rendements des exploitations algériennes et régionales.

Le projet ne se limite pas aux frontières algériennes : BF envisage d’utiliser l’Algérie comme base pour son expansion en Afrique. Cette initiative représente une étape majeure dans la coopération agricole italo-algérienne, bénéficiant d’un fort soutien gouvernemental des deux pays. Le gouvernement algérien s’est notamment engagé à faciliter sa mise en œuvre à travers des infrastructures adaptées et des mécanismes de financement.

Un partenariat stratégique pour la sécurité alimentaire

Cette expansion des investissements de Bonifici Ferrari constitue une opportunité capitale pour l’Algérie en matière de développement agricole et de sécurité alimentaire. Dans un contexte où le pays cherche à réduire sa dépendance alimentaire, ce partenariat public-privé pourrait devenir un modèle de coopération avec des retombées positives sur l’économie nationale et régionale.