Algérie : un diplomate marocain déclaré persona non grata

Photo : DR

Les relations entre l’Algérie et le Maroc ont connu ces dernières années une série de tensions diplomatiques récurrentes, marquées par des différends politiques et des décisions unilatérales de part et d’autre. Dans ce contexte délicat, une nouvelle décision vient accentuer cette crise : l’Algérie a ordonné le départ d’un diplomate marocain dans un délai de 48 heures.

Le ministère algérien des Affaires étrangères a convoqué, ce jeudi, le représentant intérimaire du Consulat général du Maroc en Algérie, Khalid Chihani, pour lui notifier la décision des autorités algériennes de déclarer persona non grata Mohamed Isafiani, Vice-consul général du Maroc à Oran. Ce dernier est sommé de quitter le territoire algérien sous 48 heures.

Selon un communiqué officiel, la décision repose sur des motifs liés au comportement jugé suspect du diplomate marocain. L’Algérie estime que l’attitude de M. Isafiani n’était pas compatible avec les fonctions qu’il occupait au sein de la représentation consulaire marocaine à Oran. Le ministère a également souligné que ces agissements constitueraient une violation des lois algériennes en vigueur ainsi que des normes internationales régissant les relations consulaires, notamment celles définies par la Convention de Vienne.

Bien que les détails précis des actes reprochés au diplomate marocain n’aient pas été explicités, cette expulsion s’inscrit dans un climat de tensions persistantes entre les deux États. Depuis la rupture officielle des relations diplomatiques en août 2021, les différends entre Alger et Rabat n’ont cessé de se multiplier, affectant divers aspects de leur coopération régionale. Cet épisode diplomatique ne fait qu’ajouter un nouveau chapitre à cette rivalité aux multiples facettes, renforçant la crispation entre les deux voisins du Maghreb.