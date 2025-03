Armement au Maghreb: baisse des dépenses de ce pays

Photo: Marines

La course aux équipements militaires s’est intensifiée mondialement ces dernières années, alimentée par l’aggravation des tensions entre grandes puissances, les conflits régionaux persistants et l’instabilité croissante dans plusieurs zones stratégiques. De l’Europe de l’Est à l’Asie-Pacifique en passant par le Moyen-Orient, les budgets militaires ont connu une expansion significative, reflétant les inquiétudes sécuritaires des États face à un ordre mondial de plus en plus incertain. Cette tendance a particulièrement touché certaines régions comme le Maghreb, où Algérie et Maroc figurent parmi les principaux importateurs d’armement du continent africain.

Un recul notable des acquisitions militaires marocaines Les chiffres dévoilés par l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI) dans son rapport « Tendances des transferts internationaux d’armes, 2024 » révèlent un ralentissement marqué des dépenses militaires marocaines. Après une légère diminution de 2,5% l’année précédente, ces dépenses ont connu une chute substantielle de 26% en 2024.

Cette réduction intervient après une décennie caractérisée par d’importantes fluctuations. Entre 2005-2009 et 2010-2014, les importations d’armes du Maroc avaient connu une multiplication spectaculaire par plus de 10, avant d’entamer un déclin progressif sur les périodes suivantes. Toutefois, le SIPRI anticipe une reprise des acquisitions militaires marocaines dans les années à venir, fondée sur l’analyse des commandes actuellement en attente de livraison.

Malgré cette tendance baissière, les États-Unis maintiennent leur position prédominante comme fournisseur principal d’équipements militaires au Royaume, représentant 64% des importations marocaines. La France occupe la deuxième place avec 15%, suivie par Israël qui détient 11% de ce marché.

Rivalité régionale et diversification des fournisseurs

L’Algérie, qui figure au 21e rang mondial des importateurs d’armement, devance toujours son voisin marocain, classé 31e. Néanmoins, les achats militaires algériens ont subi une contraction drastique de 73% pour la période 2020-2024, après avoir atteint leur apogée en 2015-2019.

Cette diminution s’inscrit dans une tendance régionale plus générale, le SIPRI notant que les importations d’armes au Maghreb ont globalement reculé de 44% entre les périodes 2015-2019 et 2020-2024. Cette évolution résulte principalement des ajustements budgétaires opérés tant à Rabat qu’à Alger.

Contrairement au Maroc qui privilégie les équipements occidentaux, l’Algérie diversifie davantage ses sources d’approvisionnement. La Russie demeure son partenaire privilégié avec 48% des importations, suivie par la Chine (19%) et l’Allemagne (14%), illustrant ainsi des orientations stratégiques divergentes entre les deux puissances régionales.