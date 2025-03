Assemblée nationale : l’axe de la coopération entre le Bénin et l’Algérie tracé

Le président de l’Assemblée nationale Louis Gbèhounou VLAVONOU a reçu en audience Hocine MEZOUED, Ambassadeur de la République démocratique et populaire d’Algérie auprès de la République du Bénin. L’audience a été concrétisée pour le compte de la journée du vendredi 14 Mars 2025.

Elle a permis de recevoir l’ambassadeur ayant pour résidence à Abuja en République fédérale du Nigeria. Les échanges entre l’autorité parlementaire et son hôte ont porté sur la coopération bilatérale entre les deux pays. Les échanges ont accordé un grand intérêt aux questions d’ordre régional et international en mettant un accent particulier sur la coopération interparlementaire. En la matière, les pistes d’une feuille de route ont meublé les discussions afin de baliser la voie pour une bonne collaboration entre le Bénin et. L’ambassadeur n’a pas caché sa satisfaction par rapport au remerciement de l’Assemblée nationale en ce qui concerne le programme de bourses accordés aux béninois pour la poursuite des études et formations.

Publicité

Lire l’intégralité de ses propos à la sortie de l’audience

« …J’ai eu l’honneur d’être reçu par le président de l’Assemblée nationale du Bénin avec lequel j’ai passé en revue l’ensemble des axes de coopération bilatérale entre l’Algérie et le Bénin et lui exposer un peu la feuille de route sur laquelle nous allons travailler durant les deux prochaines années pour consolider cette relation bilatérale notamment dans sa dimension économique. La coopération interparlementaire entre les deux pays a été également l’objet d’une large discussion et nous avons convenu de renouveler la composante des deux côtés du groupe parlementaire d’amitié Algero-béninois. D’autres questions régionales et internationales d’intérêt commun ont été passées en revue et le président de l’Assemblée nationale a reconnu et a adressé ses remerciements à l’Algérie pour toutes les actions de coopération qu’elle développe avec le Bénin notamment dans sa dimension humaine à travers le programme boursier qu’elle offre annuellement aux étudiants béninois pour aller étudier dans les universités algériennes… »