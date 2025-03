Automobile au Maghreb: un grand groupe fait une grande annonce

Photo DR

Le secteur automobile maghrébin connaît depuis plusieurs années une croissance notable, portée par des investissements étrangers significatifs et des politiques gouvernementales favorables au développement industriel. Cette région stratégique, à la croisée de l’Europe et de l’Afrique, attire les constructeurs internationaux qui y voient un marché en expansion avec un potentiel considérable. Les pays du Maghreb, notamment le Maroc et l’Algérie, ont développé des zones industrielles dédiées et des infrastructures adaptées pour accueillir les acteurs majeurs de l’automobile, créant ainsi un écosystème favorable à l’essor de cette industrie et à la création d’emplois qualifiés.

Stellantis amplifie son empreinte en Algérie avec l’extension de son unité oranaise

Le consortium automobile Stellantis redouble ses efforts en Algérie en dévoilant l’élargissement majeur de son installation de Tafraoui, près d’Oran. Cette initiative constitue un jalon déterminant dans la feuille de route du groupe qui vise à conquérir le leadership du marché automobile dans la région Moyen-Orient et Afrique à l’horizon 2030, avec l’objectif ambitieux de commercialiser un million de véhicules dans cette zone géographique.

Pour matérialiser cette ambition, Stellantis déploie une approche binaire : d’un côté, des apports financiers massifs dans les infrastructures productives régionales, et de l’autre, la conception d’une palette de véhicules spécifiquement élaborée pour satisfaire les exigences des consommateurs algériens. La Fiat 500 Hybrid, véhicule phare, marque le premier pas vers l’hybridation de la gamme italienne sur le continent africain.

Une vision industrielle audacieuse associée à un dispositif de qualification innovant

L’approche mercatique de Fiat en territoire algérien s’appuie sur une gamme diversifiée qui répond à l’ensemble des attentes des clients locaux, des citadines compactes hybrides aux véhicules professionnels polyvalents. Cette démarche reflète la détermination du constructeur à s’ajuster aux spécificités du marché algérien.

Le consortium a fortement capitalisé sur des équipements automatiques de dernière génération et planifie le recrutement de professionnels spécialisés dans ce domaine. Un programme exhaustif de développement des compétences, déployé aussi bien en Algérie qu’à l’étranger, donnera aux collaborateurs l’opportunité d’acquérir des savoir-faire totalement inédits dans le panorama industriel national.