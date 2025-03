Aviation au Maghreb : de nouvelles lignes annoncées avec les USA

Photo d'illustration

Le secteur de l’aviation civile joue un rôle très important dans les échanges mondiaux. En Afrique, et particulièrement dans la zone du Maghreb, des mécanismes sont mis en place pour booster ce secteur stratégique. Le Maroc franchit un nouveau cap dans sa stratégie de développement du transport aérien et du tourisme.

L’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) vient d’annoncer un partenariat stratégique avec la compagnie américaine Delta Airlines pour l’ouverture d’une ligne directe entre Atlanta et Marrakech. Prévu pour octobre 2025, ce vol sera opéré trois fois par semaine et marquera un tournant dans l’expansion des liaisons transatlantiques du Royaume.

Au-delà de la simple ouverture d’une nouvelle route aérienne, cet accord s’inscrit dans une vision plus large du Maroc visant à renforcer son attractivité touristique et économique. L’objectif est clair : attirer davantage de voyageurs américains, une clientèle à fort pouvoir d’achat et en quête d’expériences uniques. Selon l’ONMT, le choix d’Atlanta, l’un des principaux hubs aériens aux États-Unis, permettra de faciliter les connexions depuis plusieurs grandes villes américaines. Ainsi, Marrakech deviendra une porte d’entrée privilégiée vers le Royaume, avec un accès simplifié pour les touristes et les investisseurs américains.

Ces dernières années, le Maroc a intensifié ses efforts pour séduire les visiteurs en provenance des USA. Marrakech, en particulier, bénéficie d’un engouement croissant grâce à son patrimoine historique, son offre hôtelière de luxe et son dynamisme culturel. Le marché américain représente un fort potentiel de croissance pour le tourisme marocain. Avec cette nouvelle liaison, l’ONMT espère dynamiser la fréquentation des voyageurs américains et encourager les séjours de longue durée.

Cette initiative s’inscrit aussi dans une stratégie de diversification des marchés touristiques, réduisant la dépendance aux visiteurs européens. Cette collaboration avec Delta Airlines, l’une des plus grandes compagnies aériennes au monde, illustre l’ambition du Maroc de s’imposer comme un hub aérien majeur en Afrique. Le pays ne cesse d’améliorer ses infrastructures aéroportuaires et de renforcer sa connectivité internationale. L’aéroport de Marrakech-Menara, qui accueillera ces vols directs, a récemment bénéficié de modernisations visant à améliorer l’expérience des passagers et augmenter sa capacité d’accueil. Cette ligne directe pourrait également stimuler les échanges économiques entre le Maroc et les États-Unis, en facilitant les déplacements des hommes d’affaires et investisseurs.