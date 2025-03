Bénin : Bako Arifari relève des insuffisances à la loi sur les chefferies traditionnelles

Les députés béninois ont adopté, jeudi 13 mars 2025, la loi portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle. La loi adoptée par la majorité avec 18 votes contre, reconnaît au Bénin 16 royaumes et 90 chefferies, reparties en 80 chefferies supérieures et 10 chefferies coutumières.

Pour le député de la majorité présidentielle Bako Arifari, il s’agit d’une loi qui comporte beaucoup d’imperfection. « Cette loi comporte beaucoup d’imperfections et je considère qu’elle sera soumise à plusieurs relecture », déclare le député du Bloc Républicain.

« Lorsque je parle des royaumes, nous avons des aires culturelles dans notre pays. J’ai vu par exemple, on a listé 16 et dans les 16 là, on a repêché deux, Allada et Kétou, en disant que c’est l’animation coloniale qui les a reconnus. Très bien, cette même animation coloniale, à son installation, a passé des traités de protectorat et d’amitié avec un certain nombre de sociétés ou d’autorités quotidiennes. Qu’est-ce qu’on fait de ces traités et de ce qui est écrit, qui reconnaît que c’était des rois ? Je prends le cas de l’air culturel Dendi au Bénin, qui a une organisation royale ou chefferiale ou impériale, totalement différente », argument Bako Arifari.

Et ce n’est pas tout. « Les pays dendi n’ont jamais dépendu de quelques autorités quotidiennes dans ce pays à ce jour. Mais ici, on classe comme chefferie et même pas comme roi, parce qu’il y a deux points de réussite. L’installation coloniale réhabilite Kétou Alada. Mais Karimama est reconnue depuis 1895, le traité est là, confirmé en 1897, les documents sont là. Mais une certaine commission technique nous dit non, c’est chefferie traditionnelle, chefferie supérieure. Je pense qu’il y a un problème là. Je pense aussi que ce problème se pose pour Banikoara. Car Banikoara, disons-le, le type d’organisation de l’autorité coutumière là-bas est spécifique. C’est la seule autorité quotidienne où des prêtres wasangaris sont soumis à un chef autochtone qui n’est pas wasangari en pays Bariba ».

Si on n’y prend garde averti le député Bako Arifari, cette loi risque de créer plus de problèmes qu’elle ne peut en régler. « On a aligné des rois, j’ai vu, 5 ou 6 équivalents aux rois de Nikki. Faisons attention. Nous allons créer des problèmes de préséance énormes et des conflits sur le terrain. Et je conclue en disant, pour la bonne marche de la mise en œuvre de cette loi, l’article 14 qui tente de définir des modes de dévolution de pouvoir avec les lignées déterminées dans cette loi est une grave erreur. L’article 14 doit être supprimé totalement de ce projet de loi ».