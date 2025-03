Bénin : le défunt ministre Yves Kouaro Chabi reçoit des hommages à Parakou

Photo : MESFTP

Le samedi 1er mars 2025, la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Parakou a accueilli une imposante délégation gouvernementale et des responsables de partis politiques pour les obsèques de Yves Kouaro Chabi, ministre des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, décédé dans un accident de circulation le jeudi 20 février 2025, alors qu’il se rendait à Parakou pour les manifestations officielles de la 26ème édition de la Journée internationale des langues maternelles.

« Le ministre Kouaro Yves Chabi s’est engagé en politique sur les traces de son vaillant père. Il militait au sein de sa famille politique, UP le Renouveau, avec détermination, mais aussi avec beaucoup de hauteur. Rien ne l’ébranlait. Avec son tempérament d’acteur politique modéré, mais de fortes convictions, il a su gagner l’estime de la plupart des formations politiques qui, sans tarder, ont témoigné de leur solidarité en cette difficile épreuve », a déclaré le ministre Salimane Karimou. Il a ajouté que l’ex-ministre Yves Kouaro Chabi a servi le Bénin avec dignité et loyauté.

Outre Salimane Karimou, la vice-présidente de la République, Mariam Talata, ainsi que plusieurs autres ministres, dont Abdoulaye Bio Tchané, Benjamin Hounkpatin, Paulin Akpona, Eléonore Yayi Ladékan et Véronique Tognifodé, ont fait le déplacement pour rendre un dernier hommage à ce leader. Étaient également présents, Joseph Djogbénou, Paul Hounkpè, le préfet du Borgou, Djibril Maman Cisse, et le maire de Parakou, Inoussa Zimé Chabi.