Bénin : Le jeune ayant qualifié Talon d’« arnaqueur » présente ses excuses

Photo : Présidence Bénin

Le jeune Badarou Bilale, mineur, a récemment présenté ses excuses publiques au président béninois, Patrice Talon, après avoir comparu devant le Parquet Spécial de la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (CRIET). Cette comparution faisait suite à une publication controversée sur Facebook, dans laquelle il qualifiait le Chef de l’État d’ « arnaqueur ».

Badarou Bilale a comparu les 24 et 27 février 2025 pour des faits de « diffamation ». Sa publication, relayée par plusieurs médias, incluait des propos diffamatoires à l’égard de Patrice Talon. Ce message est rapidement devenu viral, suscitant des débats sur l’usage des réseaux sociaux par les mineurs.

Publicité

Dans une nouvelle publication sur Facebook, Badarou Bilale a exprimé ses regrets : « Franchement, je regrette énormément mes actes, et dès maintenant, je ne le referai plus jamais. » Il a également remercié la justice pour la clémence dont il a bénéficié et a conseillé aux autres jeunes de ne pas suivre son exemple : « Je veux qu’ils prennent mon cas comme un exemple à suivre puisque ce n’est pas digne d’une personne. »

Cette affaire intervient dans un contexte de vigilance accrue envers les comportements sur les réseaux sociaux au Bénin. Récemment, une autre affaire a conduit à l’arrestation de Caroline Yeï Achille Aitchedji, une restauratrice de 26 ans, accusée de diffamation et de harcèlement suite à une plainte déposée par un pasteur. Elle est actuellement en détention provisoire et son procès est prévu pour le 18 mars 2025.