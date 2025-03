Bénin : Les clarifications du Maire de Kalalé sur l’affrontement meurtrier de Bouca

Un drame a secoué le village de Bouca, dans la commune de Kalalé. Des affrontements entre forces de l’ordre et populations locales ont entraîné un lourd bilan : deux morts et quatre blessés. Les tensions sont nées de l’intervention de la police dans le cadre de la réglementation de la sortie des produits tropicaux.

Un commerçant de la région de Bouca, soupçonné d’exportation frauduleuse, a vu son magasin investi par les forces de l’ordre. Un camion a été mobilisé pour déplacer les marchandises vers un lieu sûr, ce qui a suscité une vive réaction des habitants, craignant une confiscation totale des biens. La situation a alors dégénéré, provoquant un affrontement meurtrier. Le maire de Kalalé, Tidjani Bani Chabi, au micro de Bip Radio, a confirmé la mort d’un membre des forces de l’ordre et d’un civil. En outre, quatre personnes ont été blessées, un bureau d’arrondissement incendié et la résidence de la chef d’arrondissement a été saccagée.

Après le drame, les autorités locales ont rencontré les familles des victimes pour leur présenter leurs condoléances. Une série de sensibilisations a été organisée pour expliquer la mission de la police et apaiser les tensions. « Nous avons tenté de clarifier la mesure en place et de rassurer les populations sur le fait qu’il ne s’agit pas de saisies abusives », a déclaré le maire. Selon lui, la situation est désormais sous contrôle et le calme est revenu dans la localité. Il appelle toutefois les citoyens à préconiser le dialogue avec les autorités locales en cas de litige afin d’éviter de nouveaux incidents.