Bénin : Le parti MPL condamne la bavure policière de Kalalé

Expérience Tèbè, Président du MPL. photo : DR

Suite à la situation conflictuelle entre producteur de cajou et les forces de sécurité publique ayant entrainé des pertes en vies humaines et des blessés, selon les informations livrées par le maire de la commune, le parti mouvement populaire de libération Mpl a sorti un communiqué signé de son président Expérience Tébé.

Dans ce texte en date du 18 mars 2025, le parti condamne ce qu’elle appelle bavure policière de Kalalé. En effet, « le 17 mars 2025, notre pays a été endeuillé par une tragique bavure policière survenue dans la commune de Kalalé. Cet incident a causé la mort d’un de nos concitoyens et blessé quatre autres personnes », rapporte le communiqué du parti Mpl dont les responsables exprime leurs plus sincères condoléances à la famille de la victime et à tous ceux qui ont été touchés par cette tragédie.

Publicité

« Nous condamnons fermement cette violence inutile et inacceptable, qui ne devrait jamais être la réponse des forces de sécurité dans l’exercice de leur fonction. La préservation de la vie humaine doit être primordiale, même dans des situations de tension. Nous appelons les autorités à faire preuve de responsabilité et à garantir la sécurité de tous les Béninois, particulièrement en cette période de grandes difficultés », lit – on dans le communiqué.

Expérience Tébé et les siens exhorte les populations « à rester calmes et à ne pas céder à la colère ou à la panique ». Pour eux, « il est essentiel de préserver la paix et l’harmonie au sein de nos communautés. La violence ne doit pas être notre réponse aux souffrances que nous traversons ». Par ailleurs ce parti d’opposition demande des clarifications sur la situation. « Le Parti MPL exige que toutes les dispositions nécessaires soient prises pour que les auteurs de cette tragédie, qu’ils soient policiers ou autres, répondent de leurs actes devant la justice. Il est crucial que la transparence, l’équité et la justice prévalent, afin de restaurer la confiance entre les forces de sécurité et les citoyens ».

Pour rappel, une altercation entre agents de police et vendeurs ou producteurs de cajou a viré au drame dans la commune de Kalalé dans la soirée du 17 mars 2025, entraînant des dégâts matériels, des blessés et des morts. Mais aux dernières nouvelles, le calme serait déjà revenu sur place après une sensibilisation des populations.