Bénin : Les femmes de l’Iajp sensibilisées sur le bien-être conjugal

L’Institut des artisans de justice et de paix (Iajp) a célébré la Journée internationale des droits des femmes, le vendredi 21 mars 2025, au Chant d’Oiseau à Cotonou. Sous la direction du Père Éric Aguénounon, cette journée a rassemblé plus d’une trentaine de femmes de l’institution pour une session de sensibilisation axée sur la santé et le bien-être conjugal.

Parmi les sujets abordés, le dépistage du cancer du sein et la gestion des relations de couple selon les enseignements catholiques ont été au centre des échanges. Le Dr Coralie Ogoussan épouse Lalèyè a introduit les discussions en mettant en avant l’importance du dépistage précoce du cancer du sein. Ensuite, Me Marcaire Adossou, avocat au barreau du Bénin, est intervenu sur les défis conjugaux et les moyens de les surmonter à travers les valeurs chrétiennes. Il a souligné que la vie de couple repose sur un « art divin » visant à l’épanouissement des partenaires. Il a également partagé des conseils pratiques, mettant en avant le rôle essentiel du pardon et de la communication dans une relation harmonieuse. « Une réponse calme apaise la fureur », a-t-il rappelé.

Le Père Éric Aguénounon a renforcé ce message en insistant sur l’importance du pardon comme fondement du couple. « Tant que je refuse de pardonner, mon cœur et mon esprit sont toujours à l’extérieur », a-t-il affirmé. La journée s’est poursuivie par une célébration eucharistique au cours de laquelle le Père Aguénounon a salué l’engagement du personnel féminin de l’Iajp et rappelé l’importance de la vérité et de la solidarité dans les relations humaines.

Plusieurs participantes ont exprimé leur satisfaction. Athemy Viakinnou Quirin a qualifié l’initiative de « géniale » et appelé à sa pérennisation. De son côté, Solange Todjinou Adjahounzo a mis en avant un premier acte de solidarité organisé en marge de l’événement : une visite à l’orphelinat Sainte-Marie-Madeleine-Azay, financée par les contributions des femmes de l’Iajp. Elle a exprimé le souhait que cette action devienne une tradition annuelle. Carole Dossa, deuxième coordonnatrice adjointe de l’Iajp/Co, a également salué l’organisation de cette édition 2025, jugée exceptionnelle.

En parallèle, les chefs de services de l’Iajp/Co ont participé à une réflexion sur « l’enseignement social de l’Église comme outil d’amélioration de la performance », animée par l’ambassadeur à la retraite Théodore Loko. Celui-ci a souligné l’importance d’une approche centrée sur la justice sociale et l’éthique dans la gestion des entreprises, estimant qu’elle favorise une performance durable et bénéfique pour la société dans son ensemble.