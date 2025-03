Bénin : L’Upr ouvre une procédure contre Homéky, avant sa probable exclusion définitive

La Direction exécutive nationale (DEN) de l’Union Progressiste le Renouveau (UPR) a annoncé l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre de l’ancien ministre Oswald Homéky, récemment condamné pour complot contre l’autorité de l’État. Cette décision a été rendue publique à travers un communiqué diffusé après la réunion de la DEN.

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a condamné Oswald Homéky à 20 ans de réclusion criminelle, assortis d’une amende et d’une obligation de réparation des préjudices causés à l’État. Toutes les voies de recours ordinaires ayant été épuisées, cette condamnation est désormais définitive.

En réponse à cette situation, la DEN a mandaté la Haute Direction Politique (HDP) pour engager une procédure disciplinaire pour fautes graves, conformément à l’article 121 des statuts du parti. Parmi les motifs invoqués figurent la violation des statuts, la remise en cause de l’orientation politique du parti, le non-respect des principes fondamentaux et tout autre acte considéré comme grave par le Bureau politique. Dans l’attente de l’issue de la procédure, Oswald Homéky a été suspendu et démis de toutes ses fonctions au sein du parti.

Ces mesures conservatoires traduisent la fermeté de l’UPR face à cette affaire et sa volonté de préserver l’intégrité de ses instances. Au regard de la gravité des faits reprochés et des dispositions statutaires du parti, l’exclusion définitive d’Oswald Homéky de l’Union Progressiste le Renouveau semble désormais inévitable. La suite de la procédure disciplinaire permettra de clarifier la position du parti et d’acter, le cas échéant, cette exclusion définitive.