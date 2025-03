Maghreb: la Jordanie va exempter de visa les ressortissants de ce pays

Photo Unsplash

La Jordanie s’apprête à faciliter l’accès à son territoire pour les ressortissants marocains. L’ambassadrice du Royaume Hachémite de Jordanie au Maroc, Jumana Ghunaimat, a récemment annoncé la prochaine exemption de visa pour les Marocains. Cette décision intervient en prévision du lancement d’une liaison aérienne directe entre les capitales Amman et Rabat dans les deux prochains mois, renforçant davantage les liens entre les deux nations.

Les relations diplomatiques entre le Maroc et la Jordanie reposent sur de solides fondations, notamment grâce aux relations amicales entre le roi Mohammed VI et le roi Abdallah II. Pour consolider ces liens fraternels, des manifestations culturelles seront prochainement organisées par l’ambassade jordanienne à Rabat. Par ailleurs, la diplomate a réaffirmé la position ferme de son pays concernant la cause palestinienne, saluant au passage les efforts déployés par le Maroc en faveur de Jérusalem et de Gaza.

Le passeport marocain en nette progression mondiale

Le passeport marocain continue son ascension dans le classement mondial des documents de voyage les plus avantageux. Selon le prestigieux Henley Passport Index 2025, il se positionne désormais à la 69ème place mondiale, permettant à ses détenteurs d’accéder sans visa à 73 destinations internationales. Cette avancée reflète l’ouverture croissante du Royaume sur la scène internationale.

Au niveau régional, le Maroc domine largement le classement maghrébin. Il devance la Tunisie (73ème position mondiale avec 69 destinations) et l’Algérie (86ème rang avec 56 destinations accessibles sans visa). Plus loin figurent la Mauritanie, l’Égypte et la Libye, respectivement aux 84ème, 90ème et 100ème places. Au sommet du classement mondial trône Singapour avec un accès sans visa à 195 destinations, suivi du Japon (193 destinations) et d’un groupe de pays européens incluant la France.

Une stratégie diplomatique efficace

Cette progression constante du passeport marocain témoigne de l’efficacité de la stratégie diplomatique du Royaume. En développant des partenariats solides avec de nombreux pays en Afrique, en Asie, dans les Caraïbes et en Amérique latine, le Maroc parvient à élargir la liberté de mouvement de ses citoyens tout en consolidant sa présence et son influence sur la scène internationale.