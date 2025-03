Bénin : Soglo visite le CHIC, après la cité nouvelle de Ouèdo

D5-Presidence benin

Après la visite de la cité nouvelle de Ouèdo au cours de la semaine écoulée, l’ancien président béninois Nicéphore Dieudonné Soglo s’est rendu ce lundi 31 mars au Centre Hospitalier International de Calavi (CHIC). L’infrastructure hospitalière est par son architecture moderne et ses équipements à la pointe de la technologie, selon le gouvernement.

Il est le plus grand hôpital du Bénin et parmi les plus grands et les mieux équipés de la sous-région. On y compte 436 lits répartis dans 18 spécialités qui sont à leur tour regroupées en huit (08) pôles. Il s’agit d’une des réalisations phares du gouvernement Talon dans le secteur de la Santé. L’ancien leader de la Renaissance du Bénin a visiblement décidé de faire le tour des réalisations de Patrice Talon.

Avant de visiter la cité nouvelle de Ouèdo, il s’était déjà rendu à la Zone Industrielle de Glo-Djigbé. Accompagné des responsables de la Société immobilière et d’aménagement urbain (SImAU), Nicéphore Soglo avait découvert les infrastructures majeures du programme des 20 000 logements sociaux et économiques. Il avait inspecté les villas, les appartements, le château d’eau ainsi que la centrale électrique autonome sous une pluie battante. « On a vu des bâtiments, on a vu des villas, c’est magnifique. Je suis littéralement impressionné », avait-t-il déclaré.