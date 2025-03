Bénin : Un jeune se retrouve en prison pour avoir filmé un juge au Tribunal

Un jeune homme risque 36 mois de prison ferme et un million d’amende pour avoir filmé le président du tribunal d’Abomey lors d’un procès. Selon les informations rapportées par Libre Express, l’affaire a été portée devant la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (Criet). On retient selon le récit, qu’après avoir été interpelé, son téléphone a été analysé. C’est alors que le police républicaine a découvert dans ce téléphone, l’existence de données sur des activités de cybercriminalité.

Ce dernier a été placé sous mandat de dépôt. Pour sa défense, il fait savoir qu’il utilisait le téléphone depuis quelques mois. Mais il n’avait aucune connaissance sur l’existence des choses découvertes par la police. Quant à l’interdiction faite par la législation au Bénin de filmer ou de photographier un juge lors d’une audience, le jeune homme disait ignorer cette loi. Il a été mis sous mandat de dépôt. Le parquet a requis 36 mois de prison. Le procès a été renvoyé en avril pour le verdict.