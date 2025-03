Maghreb : la valeur de cette bourse va atteindre 5.5 milliards $

La bourse algérienne s’apprête à basculer dans une autre dimension. Selon nos confrères d’algerie-eco, l’entrée en bourse de la Banque de Développement Local (BDL) va agir de manière très positive sur la bourse nationale. En effet, la capitalisation boursière devrait atteindre 5,5 milliards $ en 2025. Cette évolution marque une transformation profonde du marché financier algérien, qui connaît depuis 2024 une croissance fulgurante, portée par des réformes et un intérêt accru des investisseurs.

En l’espace d’un an, la valeur boursière de la Bourse d’Alger a explosé, passant de 68 milliards dinars en 2023 à 520 milliards dinars en 2024, soit une augmentation impressionnante de 700 %. Cette ascension témoigne d’un regain de confiance des acteurs économiques et financiers dans le potentiel du marché algérien.

En outre, l’introduction imminente de la BDL devrait renforcer cette dynamique, consolidant ainsi le rôle de la Bourse d’Alger comme un moteur de financement de l’économie nationale. Historiquement, la Bourse d’Alger a longtemps été considérée comme peu liquide et marginale, avec un nombre restreint de sociétés cotées. Mais ces dernières années, les autorités ont multiplié les initiatives pour dynamiser le marché financier, en facilitant l’accès des entreprises aux capitaux et en encourageant les introductions en bourse. L’arrivée de la BDL, qui s’ajoute à celle de plusieurs entreprises publiques et privées, représente un tournant stratégique.

Elle devrait attirer davantage d’investisseurs, aussi bien nationaux qu’étrangers, et accroître la profondeur du marché. Pour assurer une croissance durable, la Bourse d’Alger devra relever plusieurs défis. L’augmentation du nombre de sociétés cotées, l’amélioration de la transparence et de la gouvernance ainsi qu’une meilleure attractivité pour les capitaux étrangers seront essentielles. L’Algérie semble engagée dans cette voie et, si la dynamique actuelle se maintient, la Bourse d’Alger pourrait devenir un acteur clé du financement de l’économie nationale, marquant ainsi un tournant décisif pour le secteur financier du pays.