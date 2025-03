Bénin : Un nouveau CA nommé à Ouanho à Avrankou (l’ancien fuit la Criet)

Photo : Image Bing

La commune d’Avrankou, située dans le sud-est du Bénin, vient de tourner une page difficile de son histoire administrative. Ce vendredi 7 mars, lors d’une session extraordinaire du Conseil communal, Bruno Zinkpèdédji a été officiellement désigné pour prendre les rênes de l’arrondissement de Ouanho, laissé vacant depuis près de six mois. Cette nomination intervient après une période de blocage administratif et politique qui avait contraint les habitants de la localité à des déplacements incessants pour obtenir des actes administratifs.

Depuis la fuite de l’ancien Chef d’arrondissement, Hubert Hounhozounkou, condamné à deux ans de prison ferme par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) pour une affaire domaniale, Ouanho vivait au rythme d’une paralysie administrative. Les démarches les plus courantes nécessitaient des allers-retours vers d’autres localités, une situation intenable pour les populations locales. « On souffre beaucoup depuis des mois à Ouanho. Il faut aller dans un autre arrondissement pour des légalisations. Pour des actes administratifs, c’est aussi ailleurs… », a confié un habitant au journal Le Matinal.

Publicité

Cette crise administrative était également alimentée par un imbroglio politique au sein du Conseil communal d’Avrankou. Lors des élections communales, l’Union progressiste le Renouveau (UP le Renouveau) avait remporté 13 sièges contre 12 pour le Bloc républicain (BR), s’assurant ainsi le contrôle de la mairie. Cependant, à Ouanho, le BR disposait de deux conseillers contre un seul pour l’UP le Renouveau. Avec la désignation de Bruno Zinkpèdédji, les habitants de Ouanho peuvent désormais espérer un retour à la normale dans l’administration locale. Reste à voir si cette nomination permettra de rétablir un climat de confiance et d’efficacité au sein de cet arrondissement longtemps plongé dans l’incertitude.