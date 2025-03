Elon Musk: en pleine tempête, la Chine en renfort?

Elon Musk (Allison Robbert/Reuters)

L’empire Tesla traverse une zone de turbulences marquée par un recul commercial notable depuis qu’Elon Musk a endossé ses responsabilités au sein de DOGE. Le géant américain des automobiles électriques voit ses chiffres de vente s’éroder progressivement, tandis que le fabricant chinois BYD accélère sa progression, particulièrement sur le continent européen. Cette conjoncture difficile pourrait amener le magnat technologique à explorer des partenariats stratégiques jusqu’alors impensables.

Alliance potentielle contre les véhicules conventionnels

Des signaux d’une éventuelle entente entre les deux rivaux ont émergé récemment, selon les propos de la haute dirigeante de BYD, Stella Li, dans le Financial Times. Elle y manifeste une disposition favorable à une synergie avec la firme du milliardaire américain, identifiant les automobiles à combustion comme leur adversaire commun et soulignant la nécessité d’une action conjointe.

Publicité

Cette ouverture survient alors que la société de Shenzhen menace de supplanter Tesla comme leader mondial de l’électromobilité. Si les contours exacts d’une telle association demeurent flous, plusieurs axes de coopération technique se dessinent. Selon la direction de BYD, la Chine serait prête à partager des innovations cruciales dans les domaines de l’électromobilité et des systèmes de pilotage automatisé avec des entreprises internationales.

Accès au territoire américain: un objectif crucial

Cette proposition pourrait constituer une planche de salut pour l’entreprise d‘Elon Musk tout en offrant à BYD une voie détournée vers le marché nord-américain. Actuellement, les véhicules du constructeur asiatique sont absents des concessions américaines sans perspective d’introduction à court terme, principalement en raison des barrières douanières prohibitives atteignant désormais le double de la valeur des produits. Un rapprochement industriel avec Tesla représenterait donc une stratégie alternative pour pénétrer l’économie américaine.

La vice-présidente a profité de cette interview pour corriger certaines perceptions sur la Chine. Elle évoque un gouvernement plus ouvert que ce qu’on imagine généralement et décrit son pays comme un centre d’innovation moderne. Son message aux entreprises mondiales est clair: les autorités chinoises sont disposées à soutenir et faciliter la concrétisation d’avancées techniques étrangères. Cette main tendue semble cibler spécifiquement Tesla, actuellement considéré comme le concurrent principal du groupe chinois.

La décision appartient maintenant à Elon Musk qui, face aux défis croissants de sa marque emblématique, doit évaluer l’opportunité de collaborer avec celui qui pourrait bientôt devenir son plus grand rival.