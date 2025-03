CAF : Samuel Eto’o élu au comité exécutif

Photo: EPA / Rodrigo Jiminez

Lorsqu’il a été élu à la tête de la présidence de la fédération camerounaise de football, Samuel Eto’o avait de grandes ambitions. L’ancienne gloire du FC Barcelone voulait faire basculer le football camerounais dans une autre dimension avec une nouvelle approche managériale.

C’est une victoire qui a le goût d’une revanche pour Samuel Eto’o. Après avoir vu sa candidature rejetée par la Confédération africaine de football (CAF) en janvier dernier, l’ancien attaquant camerounais a finalement obtenu gain de cause auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS). Grâce à cette décision, il a officiellement intégré, ce mercredi, le comité exécutif de l’instance dirigeante du football africain. Le parcours menant à cette élection n’a pourtant pas été sans embûches.

En début d’année, la CAF avait écarté sa candidature, l’accusant d’avoir enfreint les règles d’éthique en raison de son rôle d’ambassadeur pour une société de paris sportifs. Un argument vivement contesté par Eto’o, qui a décidé de porter l’affaire devant le TAS. La juridiction basée à Lausanne lui a finalement donné raison, estimant que son exclusion n’était pas justifiée.

L’arrivée du quadruple ballon d’or africain au sein du comité exécutif est perçue par de nombreux observateurs comme une bonne chose. Président de la Fédération camerounaise depuis 2021, l’ancien joueur de Chelsea s’est toujours affiché comme un fervent défenseur du développement du football sur le continent. Avec cette nouvelle fonction, il aura désormais un levier plus large pour influencer les décisions stratégiques et peser dans les orientations futures de la CAF.

Toutefois, cette nomination intervient dans un climat encore tendu entre Eto’o et certains dirigeants du football africain. Son activisme et ses positions tranchées sur plusieurs dossiers, notamment la gestion des compétitions et le rôle des fédérations nationales, lui ont valu autant d’admirateurs que de détracteurs. Son entrée dans l’organe décisionnel de la CAF pourrait ainsi être synonyme de bouleversements, mais aussi de nouvelles rivalités internes.