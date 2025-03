CANAL+ et MTN Bénin révolutionnent l’expérience TV avec une offre innovante

Photo : DR

Le 21 mars 2025 à Cotonou, Mtn et Canal+ ont dévoilé un partenariat stratégique qui marque une véritable révolution dans la consommation de contenus télévisés au Bénin. Grâce à l’offre Mtn-Canal+, les abonnés peuvent accéder désormais à leurs programmes préférés à tout moment, directement sur leur smartphone.

L’objectif de ces deux grandes entreprises est de répondre à la demande croissante de contenus accessibles et flexibles, en phase avec les nouvelles habitudes de consommation des Béninois. Avec plus de 8 millions d’abonnés, MtnBénin s’engage à offrir une expérience de divertissement moderne et connectée. Uche Ofodile, directrice générale de MTN Bénin, a déclaré : « Notre ambition est d’élargir l’accès à la TV pour tous les Béninois, qu’ils aient ou non un décodeur Canal+. Nous voulons offrir à nos abonnés, les avantages d’un monde moderne et connecté. »

Les abonnés peuvent désormais choisir parmi plusieurs formules adaptées à leurs besoins, allant d’une offre journalière à partir de 300 FCFA à une offre hebdomadaire à partir de 2 000 FCFA. Grâce à un simple code USSD (75020#), ils peuvent activer leur abonnement via Mobile Money ou leur crédit principal, tout en préservant leur forfait internet. Cette innovation répond à un constat selon lequel, les consommateurs passent de plus en plus de temps hors de chez eux. Ce qui les empêche de suivre la télévision à la maison.

Yacine Alao, directrice générale de Canal+ Bénin, a souligné l’importance de ce partenariat dont l’objectif est de rendre accessibles au plus grand nombre les programmes Canal+ dans toute leur diversité. Elle a également mis en avant la flexibilité de l’offre, permettant aux abonnés de regarder leurs émissions préférées, que ce soit au marché ou au bureau, sans avoir besoin d’un décodeur.

Freeda Aremou, manager des produits et services digitaux à MTN Bénin, a ajouté que cette nouvelle offre permet aux abonnés de transporter leur télévision avec eux. « Pendant leurs pauses, ils pourront accéder à tous les bouquets de Canal+, depuis leur téléphone. Avec les offres journalières, il est possible de visualiser durant trois heures sans consommer de forfait Internet. On ne peut tout simplement pas rater ça », a-t-elle ajouté. Ce partenariat entre MTN et Canal+ s’inscrit dans une vision commune d’accessibilité et d’innovation, visant à rapprocher les contenus de divertissement des Béninois. Avec cette offre, l’avenir du divertissement au Bénin s’annonce plus prometteur, offrant à chacun la possibilité de profiter de ses programmes préférés, où qu’il soit. ‹‹ Vous n’avez plus besoin d’attendre le soir, d’être dans votre salon, vous pouvez être au marché et être entre deux ventes et regarder votre petit épisode si vous en avez l’envie. Vous pouvez être coincé au bureau et ne pas vouloir rater votre match de Champions League PSG-Barcelone ou plutôt Barcelone-Réal. Donc cette fois, vous avez l’opportunité juste en quelques clics de pouvoir ne rien rater ››, a indiqué la directrice générale de Canal+Bénin. Elle a remercié MTN qui a aussi à cœur de connecter ses clients et de leur apporter le maximum de services. ‹‹ Ce partenariat était assez naturel et simple avec deux grandes maisons qui ont l’ambition d’être plus proches des Béninois et qui ont la volonté d’être à l’écoute de leurs clients et consommateurs ››, a-t-elle conclu. (Rejoignez la famille des abonnés de la chaîne WhatsApp du journal La Nouvelle Tribune en cliquant sur le lien https://whatsapp.com/channel/0029VaCgIOFL2ATyQ6GSS91x)